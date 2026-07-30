[헤럴드경제=장윤우 기자] 이란 혁명수비대(IRGC)가 30일(현지시간) 미국의 공습에 대한 보복으로 요르단 내 미군 알아즈라크 공군기지를 공격해 F-35 전투기 3대를 파괴하고 미군 여러 명에게 피해를 줬다고 주장했다.

IRGC는 이날 성명에서 “오늘 아침 여러 발의 탄도미사일로 알아즈라크 공군기지 내 미군 F-35 전투기 주기장과 정비 격납고를 공격했다”며 “이 공격으로 F-35 전투기 3대를 완전히 파괴했으며, 다른 전투기 3대에도 심각한 손상을 입혔다”고 말했다고 러시아 리아노보스티 통신이 이란 국영 IRIB 방송을 인용해 전했다. 알아즈라크 공군기지는 요르단군과 미군이 공동 운용해왔다.

IRGC는 이번 공격이 전날 이란 게슘섬 주거지역에 대한 미군의 벙커버스터 폭격으로 아이 1명과 부모 등이 숨지고 어린이 2명이 다친 데 대한 보복이라고 주장했다. IRGC 측 피해 주장은 검증되지 않았다.

앞서 미군 중부사령부는 전날 엿새만의 대이란 공습 재개 사실을 밝히며 이란의 군 지휘시설과 미사일·드론 시설, 해상 전력 등을 겨냥했다고 밝혔다.

이에 IRGC는 “공격자들은 오늘 응징될 것”이라며 중동 지역에 있는 미국 시설에 보복하겠다는 계획을 밝혔다.

IRGC의 이날 공격에 대해 미군은 아직 특별한 입장을 밝히지 않았다.

요르단군은 이날 자국 영토를 향해 발사된 이란 미사일 5발을 방공망으로 격추했으며, 공격으로 인한 인명 피해는 없었다고 밝혔다고 AFP 통신이 전했다.

한편 최근 몇 주간 미군 4명이 교전 과정에서 숨졌고 국방부는 갈수록 회의적인 태도를 보이는 의회에 전비 지원을 요청한 상태다.