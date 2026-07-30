[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 황정민과의 내연 관계를 주장한 여성에 대해 황정민 측이 스토커라고 반박한 가운데, 해당 여성이 보다 구체적인 피해를 주장하는 입장문을 내놓았다. 반면 황정민 측은 팬으로서 교류했을 뿐, 만남 횟수가 3번에 불과하고, 육체적인 관계는 커녕 손도 잡지 않았다며 여성의 주장을 부인하고 있다.

여성 A 씨는 30일 낸 입장문에서 “사적인 연락은 2023년 8월경 황정민이 먼저 연락해 오면서 시작됐다”라며 “그후 하루에도 수차례 통화나 연락을 주고받을 정도로 친밀한 관계를 몇 달간 유지했다”라고 주장했다.

A 씨는 “황정민은 자신의 이름과 대표작을 활용한 소주 브랜드 사업을 제안했고, 저는 디자인 실무자로서 시장조사와 콘셉트 기획, 상표 조사를 수행했다”고 주장했다. 또 “황정민이 소설 집필을 권유해 약 30편의 글을 썼고, 그중에는 황정민의 요청에 따라 쓴 성적인 내용의 글도 있다”고 했다. A 씨는 지난 2월 이에 따른 2억원의 손해배상 청구 소송을 황정민을 상대로 제기한 상태다.

다만 소주 브랜드 사업이 얼마나 진지하게 수행됐는지, 30편의 글의 분량 및 내용이 어떠한지, ‘성적인 내용’은 구체적으로 어떤 내용인지는 공개하지 않았다.

A 씨는 “황정민은 어느 시점부터 사업 논의와 연락을 일방적으로 중단했다”라며 “저는 사업을 계속할 것인지, 이미 투입한 노동은 어떻게 되는 것인지, 이 관계를 어떻게 정리할 것인지 설명을 요구했다. 황정민은 응답하지 않았고, 저를 스토킹 범죄로 형사고소했다”고 주장했다.

A 씨는 올해 초 스토킹 혐의로 벌금 300만원의 약식명령을 받았으며, 이에 불복해 정식 재판을 신청한 상태다.

A 씨는 “이 사건은 현저한 권력 비대칭 속에서 일어난 정서적, 성적 착취이며, 동시에 노동 착취라고 생각한다”라며 “저는 정서적 박탈감, 성적 수치심, 대가 없는 노동으로 인한 소진 상태를 지속적으로 감내해야 했다”라고 주장했다. 다만 그가 주장한 ‘착취’의 구체적 내용은 확인되지 않았다.

팬으로서 친절하게 대해 줬더니 착각?…황정민 논란의 진실은?

이번 논란은 A 씨가 최근 인스타그램에 황정민과 내연 관계였다는 취지의 글을 올리면서 시작됐다.

A 씨는 황정민과 주고받았다는 메신저 대화 캡처, 통화 기록, 음성 파일 등을 공개하며 황정민과 사적인 만남을 지속해왔다고 주장했다.

A 씨가 공개한 내용에는, 황정민으로 추정되는 남성이 ‘안아보고 싶다’, ‘메신저 프로필 사진 너무 귀엽다’고 말하는 내용이 담겨 있다.

A 씨는 황정민과 2023년 8월부터 2024년 말까지 부적절한 관계를 이어왔다고 주장한다. 2023년 7월 영화 ‘밀수’ 시사회에서 처음 만나 연락처를 교환했고, 그해 8월 서울 용산구 한 술집에서 첫 술자리를 가졌으며, 그해 9월 황정민의 루마니아 출국 전 인천공항에서도 만나 술을 마셨다는 것이다. A 씨는 이후에도 황정민과 두 차례 더 만났다고 한다. 양측 주장 상 직접 만남 횟수는 3~4회 정도로 보인다.

반면 황정민 측은 불륜 관계를 부인한다. 성관계는 물론이고 손을 잡는 정도의 가벼운 스킨십도 없었다는 것이다.

디스패치 보도에 따르면, A 씨는 열혈팬이었고, 황정민은 일종의 팬서비스 차원에서 A 씨와 교류했는데, A 씨가 오해해 집착을 시작했다고 한다. A 씨의 과도한 접근에 2023년 말께부터 황정민은 거리를 두려했으나, A 씨는 자살시도를 했다고 주장하는가 하면, 황정민의 아들에게까지 연락하는 등 비정상적 행동을 했다는 것이다. A 씨는 혼자서 하루에 수십통의 문자를 보낼 정도로 일방적으로 집착을 했다고 한다. 문자 중에는 “자살할거야”를 수차례 반복해서 쓰거나, “죽어죽어버려”라고 쓴 것도 있었다.

황정민 측은 A 씨가 스토킹 범죄자라는 입장이다. A 씨가 유언서와 고양이 사체 사진, 혈흔 사진 등을 보내며 협박을 했다는 증거도 냈다. 법원은 A 씨에 대해 3차례 접근금지 잠정조치를 결정했으며, 올해 초 스토킹 혐의로 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다. A 씨는 스토킹 혐의를 부인하며 지난 2월 정식 재판을 신청한 상태다.

황정민의 소속사 샘컴퍼니는 A 씨가 공개한 황정민과의 통화 녹음 파일에 대해 “악의적으로 편집된 게시물”이라며 “추가 법적 조치를 할 예정”이라고 밝혔다.