자연, 휴식, 체험 어우러진 도심 속 힐링공간 탄생

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 박운기)가 28일 백련근린공원 ‘놀자숲’(홍은동 산11-313 일대) 개장식을 열었다.

구는 기존 무허가 건물을 철거하고 자연과 사람이 공존할 수 있는 1만3687㎡ 규모의 자연친화형 복합 휴식공간으로 이곳을 만들었다.

놀자숲 ‘피크닉 잔디마당’에서는 가족 단위 방문객들이 넓은 잔디 위에 돗자리를 펴고 여유로운 시간을 보내며 숲속 계절 변화와 도심 속 자연을 느낄 수 있다.

‘마사토 산책로’에서는 자연 속 걷는 즐거움을 느끼고, ‘유아숲놀이터와 숲속놀이쉼터’에서는 오감으로 자연을 체험하며 창의력과 모험심을 키운다.

특히 인근 유아숲체험원과 연계한 어린이 생태·체험 프로그램도 운영돼 기대를 모은다.

박운기 서대문구청장은 “놀자숲이 아이들에게는 마음껏 뛰놀 수 있는 놀이공간으로, 주민분들께는 자연 속에서 쉬고 소통하는 열린 커뮤니티 공간으로 자리매김하길 바란다”고 말했다.