“별도 세척·용기 관리 부담 없어”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 강북구는 ‘서울시 다회용기 배달서비스’ 사업을 시작, 사업에 참여할 음식점을 모집한다고 28일 밝혔다. 일회용품 사용을 줄이고 자원순환 문화를 확산하기 위한 취지다.

해당 사업은 배달 음식을 일회용 플라스틱 용기 대신 다회용기에 담아 제공하고, 사용한 용기는 전문업체가 회수해 세척·살균한 뒤 다시 공급하는 자원 순환형 배달서비스다.

구는 서울시 지원을 받아 올해 신규 참여 자치구로 선정됐다. 참여 음식점은 별도의 세척이나 용기 관리 부담 없이 다회용기를 이용할 수 있다.

강북구 관계자는 “다회용기 대여료도 일회용기 구입 비용과 비슷한 수준이므로 비용 부담이 크지 않다”며 “배달 애플리케이션 내 다회용기 카테고리에 노출돼 친환경 음식점으로 홍보 효과도 기대할 수 있다”고 했다.

모집 대상은 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요 등 배달앱을 이용하는 강북구 소재 음식점이다. 참여하려면 다회용기 전문 서비스 업체 리턴잇을 통해 전화로 신청할 수 있다.

정창수 강북구청장은 “다회용기 배달서비스는 일회용품 사용을 줄이고 생활 속 탄소중립을 실천하는 의미 있는 사업”이라며 “친환경 배달문화가 더욱 확산할 수 있도록 많은 관심을 바란다”고 말했다.