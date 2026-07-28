[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도경제과학진흥원이 다음달 14일까지 ‘2026년 G-Bio Funding Lab’ 참가기업 10개 사를 모집한다고 28일 밝혔다.

‘G-Bio Funding Lab’은 우수한 기술력을 보유하고도 투자자 관점의 사업모델과 시장전략 수립에 어려움을 겪는 초기 바이오스타트업을 지원하기 위해 올해 처음 마련한 실전형 프로그램이다.

바이오산업 특성을 반영한 전문교육과 투자 연계 프로그램을 함께 운영해 기업의 투자 준비도를 높이고 실제 투자유치까지 이어질 수 있도록 지원한다.

모집 대상은 경기도에 본사·지사·연구소·공장을 등록했거나 등록 예정인 창업 7년 이내 바이오 분야 기술창업 법인기업과 개인사업자, 예비창업자다.

모집 분야는 바이오 신약개발을 비롯해 의료기기, 진단키트, 디지털 헬스케어, 바이오 AI 등이다. 신청은 다음달 14일 오후 4시까지 온라인으로 접수한다.

선정기업에는 투자유치 전 과정을 단계별로 지원한다. 먼저 기업별 투자준비도와 기술성, 시장성을 진단하고 맞춤형 성장전략과 투자유치 진단 리포트를 제공한다.

교육 과정은 개발전략, 글로벌 진출, 인허가, 시장진입과 보험수가, 특허·지식재산권, 재무·자금조달 등 바이오기업 성장에 필요한 분야로 구성했다.

기업설명(IR) 역량 강화 프로그램도 함께 운영한다. 투자자 관점에서 사업모델과 시장전략을 재정비하고 IR 스토리라인 설계, 발표자료 고도화, 피칭 코칭, 예상 질의 대응 훈련, 모의 IR까지 단계적으로 지원한다.

프로그램은 서류 및 발표평가를 거쳐 8월 말 참가기업을 선정한 뒤 오리엔테이션을 진행하고 9월부터 11월까지 운영한다.