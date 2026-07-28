직권남용권리행사방해 혐의

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(특검팀·권창영 특별검사)이 윤석열 정부 관저 이전 특혜 의혹으로 윤한홍 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 불러 조사한다.

특검팀은 다음 달 1일 오전 10시 직권남용권리행사방해 혐의로 윤 의원을 불러 피의자 조사할 예정이라고 28일 밝혔다. 윤 의원이 특검팀에 출석하는 것은 처음이다.

특검팀에 따르면 윤 의원은 윤석열 정부 청와대 이전 TF(태스크포스) 팀장으로서 관저 이전을 총괄하며 김건희 여사와 관계가 있는 21그램이 관저 공사 업체로 선정하는 데 관여한 혐의를 받는다.

21그램은 김 여사가 대표로 있던 코바나컨텐츠 전시회를 후원한 업체다. 특검팀은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 김 여사와 친분을 바탕으로 관저 이전 공사 수주 계약을 체결한 것으로 의심한다.

특검팀은 관저 공사 수주 대가로 21그램 대표 김모씨 아내 조모씨가 김 여사에게 688만원 상당 디올 3종(재킷·벨트·팔찌)을 제공했는지 따지고 있다. 아울러 김 여사가 통일교 측에 1271만원 상당 샤넬 가방을 다른 제품으로 바꿀 당시 조씨가 동행해 324만원가량 차액을 지급했는지 들여다보고 있다.

특검팀은 지난 22일 직권남용권리행사방해 혐의 등으로 김 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있다. 김 여사는 당시 특검팀 조사에서 수사팀의 질문에 전부 진술을 거부했다고 한다. 김 여사 측은 “특검이 이야기하는 것은 일방적인 주장”이라는 입장을 밝히기도 했다.

특검팀은 코바나컨텐츠 직원으로 근무한 바 있어 김 여사 최측근으로 꼽히는 유경오 전 대통령실 행정관도 입건했다. 다만 특검팀은 지난달 21그램 대표 김씨에 대한 구속영장을 청구했으나, 법원에서 기각된 바 있다.

특검팀은 관저 이전 과정에서 예산을 불법으로 전용한 의혹으로 김대기 전 대통령실 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소하고, 김오진 전 대통령실 관리비서관과 이상민 전 행정안전부 장관을 불구속 기소하기도 했다.