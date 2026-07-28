[헤럴드경제=채상우 기자] 입에서 매니큐어 리무버와 비슷한 냄새가 나 병원을 방문한 여성이 당뇨 합병증 진단을 받았다.

28일 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 런던에 거주하는 앨리스 도그루욜(49)은 어느 날 남자친구로부터 특이한 구취가 난다는 말을 들었다.

양치 횟수를 늘리는 등 청결에 신경을 더 썼으나, 냄새는 없어지지 않았다.

앨리스는 “입에서 매니큐어 리무버 냄새가 난다는 지적을 받았고, 실제로 입안에서도 비슷한 화학적 맛이 느껴졌다”고 했다.

이후에는 체중 감량까지 이어져, 병원을 찾았다. 의사는 그에게 1형 당뇨병과 함께 급성 합병증인 ‘당뇨병성 케톤산증’을 진단했다.

엘리스는 인슐린 치료를 시작하면서 수년간 입냄새도 사라졌다고 전했다.

엘리스가 겪었던 구취는 당뇨병성 케톤산증에 의한 것으로 추정한다. 케톤산증은 체내 인슐린이 부족해 세포가 포도당을 에너지원으로 사용하지 못할 때 발생한다.

이때 몸은 포도당 대신 지방을 분해해 에너지를 만드는데, 이 과정에서 부산물인 ‘케톤체’가 혈액 내에 과도하게 쌓이게 된다.

케톤체의 한 종류인 아세톤은 호흡을 통해 배출되는데, 이때 매니큐어 리무버나 과일이 썩는 듯한 달콤하고 시큼한 냄새를 풍기는 것이 특징이다.

케톤산증을 방치할 경우 혈액이 산성화돼 의식 저하, 쇼크, 심할 경우 사망에 이를 수 있는 치명적인 질환이다.

이번 사례처럼 휘발성 구취와 함께 체중 감량이 지속된다면, 병원을 방문해 정밀 진단을 받아보는 것이 좋다.