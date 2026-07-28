국내 의료기관 경영진 및 로봇수술센터장 등 100여 명 참석 디지털 전환 기반 최소 침습 수술 미래와 병원 경영 가치 논의 ‘에코시스템 존’ 통해 수술 플랫폼·디지털 솔루션 통합 체험 제공

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 로봇 보조 수술 시스템 기업 인튜이티브서지컬코리아가 의료기관 경영진과 전문가들을 대상으로 ‘인튜이티브 360 코리아 2026(Intuitive 360 Korea 2026)’을 성공적으로 개최했다고 28일 밝혔다.

지난 25일 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 이번 행사는 기존 ‘코리아 엑시큐티브 서밋(Korea Executive Summit)’을 글로벌 플래그십 프로그램으로 개편해 새롭게 선보였으며, ‘디지털 전환이 여는 최소 침습 수술의 미래’를 주제로 열렸다. 국내 주요 의료기관 보직자와 로봇수술센터장, 간호 및 행정 리더 등 약 100명이 참석해 급변하는 의료 환경 속 로봇 보조 수술의 발전 방향과 병원 경영 가치 창출 방안을 다각도로 논의했다.

행사는 총 3개 세션으로 진행됐다. 첫 세션에서는 한상욱 아주대 의무부총장 겸 의료원장이 좌장을 맡고 권덕철 전 보건복지부 장관, 양한광 국립암센터 원장, 강상욱 연세암병원 부원장이 연자로 나서 지역완결형 의료체계 구축과 로봇 수술의 임상적 근거 확보 등 발전 방향을 제시했다. 두 번째 및 세 번째 세션에서는 미국 샤프 헬스케어(Sharp HealthCare)와 국내 병원들의 실제 운영 사례를 바탕으로, 로봇 보조 수술 프로그램이 병원의 임상·운영·재무적 가치와 지역 의료 경쟁력 강화에 기여하는 방안을 조망했다.

현장에 마련된 ‘에코시스템 존(Ecosystem Zone)’에서는 참석자들이 인튜이티브의 로봇 보조 수술 플랫폼과 디지털 솔루션, 전문 교육 프로그램, 운영 컨설팅 등 수술 전·중·후 과정을 아우르는 통합 플랫폼 생태계를 직접 체험하는 기회가 제공됐다.

단순한 로봇 수술 장비 공급을 넘어 의료진 교육과 데이터, 컨설팅을 결합한 통합 ‘에코시스템’ 구축을 제시한 것은 고난도 수술의 안전성을 높이는 동시에 병원의 지속가능한 경영 체계를 확보하려는 글로벌 수술 로봇 시장의 패러다임 변화를 반영한다.

최용범 인튜이티브서지컬코리아 대표는 “로봇 보조 수술의 발전은 기술 진화와 더불어 의료진 교육, 수술팀 운영, 데이터 기반 관리, 병원 내 협력이 유기적으로 연결될 때 가능하다”며 “장기적 파트너로서 통합 솔루션을 제공해 병원별 목표에 부합하는 생태계를 구축하고 최소 침습 수술의 가치를 확장하도록 지원하겠다”고 강조했다.