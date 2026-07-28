[헤럴드경제=김해솔 기자] 조정식 국회의장은 28일 현직 대통령의 연임 여부와 관련해 “결국 주권자인 국민의 선택 문제”라며 향후 개헌 논의 과정에서 정치권의 합의와 국민적 의견 수렴을 거쳐 결정될 사안이라고 했다.

조 의장은 이날 국회 사랑재에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 ‘야권이 개헌에 반대하는 배경으로 이재명 대통령의 임기 연장 문제가 거론된다’는 질문에 “(현직 대통령 연임 개헌) 문제는 이러쿵저러쿵 얘기하기에는 시기상조”라며 이같이 말했다.

그는 “여러 정치적 당사자가 합의해야 할 문제고 개헌안 논의 과정에서 이슈가 될 텐데 개헌자문위원회나 개헌특별위원회를 통해 의견이 수렴되지 않겠나”라고 설명했다.

한편 조 의장은 개헌 추진 로드맵도 제시했다. 그는 “의장 직속 헌법개정자문위원회를 조만간 출범시켜 개헌 로드맵과 주요 의제를 정리한 뒤 적절한 시점에 여야가 참여하는 개헌특위를 구성하겠다”고 했다.

아울러 “제헌 헌법 제정 이후 1987년 개헌까지 약 40년 동안 아홉 차례 개헌이 이뤄졌고 내년이면 다시 40년이 되는 시점인 만큼 새로운 개헌이 필요하다”며 “2027년은 전국 단위 선거가 없어 개헌을 추진하기에 적기”라고 말했다.

그는 “여야 합의를 모으고 향후 1년 6개월 동안 서두르지는 않되 너무 미적거리지도 않게 담대하게 개헌을 추진해야 한다”며 “개헌 내용에 대한 합의가 필요하지만 내년이 골든타임”이라고 강조했다.

그러면서 “대화와 타협, 속도전을 동시에 같이 추구해야 할 것”이라고 덧붙였다.