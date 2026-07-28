폴스타 4 쿠페 리어모터 트림 시승 간결하고 선명해진 엠블럼·도어텍스트 뒷유리 대신 뒷좌석 공간↑…개방감도 키워 하만카돈 사운드에 좌석별 음소거 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] ‘폴스타(Polestar)’라는 이름은 북극성을 뜻한다. 폴스타 4 쿠페는 이름값을 하듯 한눈에 시선을 사로잡는 외모를 갖췄다. 날렵한 실루엣에 간결한 로고, 미래지향적인 헤드라이트가 더해져 도로 위에서 존재감을 드러냈다. 차에 올라타면 인상은 또 한 번 바뀐다. 넓은 개방감과 고음질 스피커가 어우러져 안락함을 선사했다.

이달 24일부터 26일까지 서울 및 수도권 일대에서 ‘폴스타 4 쿠페 리어모터’ 트림을 시승했다. 도심과 외곽 도로를 오가며 승차감과 정숙성, 각종 편의사양을 두루 살펴봤다.

쿠페다운 날렵함에 SUV급 실내 공간

폴스타는 2027년형부터 기존 ‘폴스타 4 SUV 쿠페’였던 차명을 ‘폴스타 4 쿠페’로 바꿨다. 스포츠유틸리티차량(SUV)의 공간성과 쿠페의 역동적인 실루엣을 결합한 독창적인 디자인을 보다 직관적으로 전달하기 위해서라는 게 회사 측의 설명이다. 평균적인 SUV 대비 낮은 전고(1545㎜)와 날렵한 실루엣을 고려하면, 변경된 이름이 더 잘 어울리는 것 같다.

폴스타 4 쿠페의 외장 디자인은 간결함과 선명함의 조화가 돋보인다. 폴스타 4에 처음 적용된 ‘듀얼 블레이드’ LED 헤드라이트는 미래지향적인 이미지를 전달하며 폴스타만의 디자인 정체성을 뚜렷하게 드러냈다. 2027년형부터는 엠블럼도 외장 색상과 대비되는 색상으로 바뀌어 존재감을 더욱 키웠다. 시승차인 스노우(Snow) 색상에는 그레이 엠블럼이 적용됐다. 도어 옆면의 ‘Polestar 4’ 텍스트 그래픽 크기도 기존보다 커져 측면에서 봐도 브랜드를 또렷하게 각인시켰다.

실내는 널찍한 개방감이 인상적이다. 폴스타 4 쿠페의 제원은 전장 4840㎜, 휠베이스 2999㎜, 전폭 2067㎜다. 팔걸이와 시트 사이가 벌어져 있어 운전석에 타자마자 편안한 거주성을 느낄 수 있다.

뒷좌석에서는 리어 윈도우를 없앤 폴스타 4 특유의 설계가 빛을 발했다. 뒷유리 대신 확보된 공간은 뒷좌석 헤드레스트를 키워 승객 몫으로 돌아갔다. 뒷유리가 있었다면 시야 방해를 우려해 헤드레스트 크기를 줄여야 하지만, 폴스타 4에서는 이러한 제약이 사라진 것이다. 파노라믹 글라스 루프가 더해져 뒷좌석에서도 탁 트인 개방감을 느낄 수 있다.

푹신한 승차감에 플러스 팩의 하만카돈 프리미엄 사운드까지 더해지자, 세단을 넘어 소파에 앉은 듯한 편안함이 느껴졌다. 특히 앞좌석과 뒷좌석을 각각 음소거할 수 있는 기능이 인상적이다. 동승자가 잠든 상황에서도 운전자 혼자 음악이나 통화에 집중할 수 있어 실용성이 높았다. 하만카돈 프리미엄 사운드는 플러스 패키지 선택 시 제공된다.

일상 주행에 적합한 승차감…디지털 룸미러 등 편리

서스펜션은 단단하기보다 안락한 승차감에 초점을 맞췄다. 출력이 강하지 않은 리어모터 트림인 만큼 일상에서 피로감 없이 주행하기에 적합해 보였다. 조향 능력도 안정적으로, 차선 변경이나 코너링에서도 쏠림은 없었다. 전기차다운 정숙성에 차음성도 뛰어나 음악 감상이나 대화에 집중하며 운전하기에 적합했다.

시승한 리어모터 트림은 최고출력 200㎾(272마력)를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 7.1초 만에 도달한다. 스포티한 가속보다는 일상 주행에 적합한 성격이다. 1회 충전 주행거리는 511㎞다. 배터리 잔량 80% 상태로 충전 없이 사흘간 수원, 파주, 서울 등을 오갔지만, 여전히 240㎞ 주행 가능한 전기가 남아있었다.

디지털 룸미러도 눈에 띄는 편의 사양이다. 멀미가 심한 기자에게는 탑승 초반에 약간의 멀미가 느껴지기도 했다. 그러나 두 번째 탑승부터는 별다른 불편함이 없었다. 비가 오는 상황에서는 와이퍼를 켤 필요가 없어 장점으로 느껴지기도 했다.

전기차에 익숙하지 않은 운전자를 위한 보조 기능도 편리했다. ‘크립’ 기능은 내연기관처럼 브레이크에서 발을 떼면 차량이 저속으로 주행했다. 원 페달 드라이브도 3단계로 조절 가능했다.

다만 안드로이드 오토를 지원하지 않는 점은 아쉬웠다. 블루투스를 연결해 스포티파이 애플리케이션으로 노래를 틀었지만, 곡 전환이 버벅거리는 경우도 종종 있었다. 폴스타는 하반기 중 OTA(무선 소프트웨어 업데이트)를 통해 관련 기능을 개선할 예정이다.

기자가 시승한 폴스타 4 쿠페 리어모터는 ▷플러스 패키지(600만원) ▷스노우 외장 컬러(40만원) ▷징크 색상의 나파 가죽(400만원) ▷일렉트로크로믹 글래스 루프(100만원)를 더해 총 7830만원이다. 폴스타 4 쿠페의 판매 가격은 6690만원부터다.