‘발레 종가’ 파리오페라발레 윤서후 입단 10년 만에 첫 내한 공연 피할 수 없던 성장통, 극복하니 승급

[헤럴드경제=고승희 기자] “넌 잘하는데, 우리(파리오페라발레) 스타일은 아니야.”

‘강고한 전통’의 발레 명가. 이곳에선 그 어떤 화려한 이력이나 수사도 소용없었다. 받아들이고 싶지 않은 이야기를 몇번이나 들었다. 열여섯에 파리오페라발레 준단원으로 입단, 열여덟 살에 최연소 정단원이 됐다. 프랑스에선 최연소라는 명예가 따라왔고, 한국에선 ‘발레 영재’로 불렸지만 윤서후에게 파리오페라발레는 늘 거대하고 높은 산이었다.

어느덧 7년 전의 일이다. 2015년 입단 이후 2년 만에 “기대도 하지 않았다”는 정단원이 됐지만, 그 무렵 슬럼프와 번아웃이 그를 습격했다. 윤서후는 “입단하고 가장 많이 들었던 말이었다”며 시계를 거꾸로 되감았다. ‘최고의 무용수’들이 모인 발레 종주국에서 그는 난생처음 자신의 춤을 의심했고, 그러다 자기를 잃어갔다.

긴 슬럼프를 겪고 난 뒤 한국을 찾은 윤서후(27)는 표정이 밝았다. 파리오페라발레(POB) 입단 이후 처음으로 한국 관객과 만나는 그는 “부담도 걱정도 된다”며 “실망하실 수도 있지만, 프랑스 스타일을 보여주기 위해 최선을 다하는 것이 목표”라고 했다.

그는 오는 29일 충북 음성문화예술회관, 8월 1~2일 서울 나루아트센터에서 열리는 ‘제23회 한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연’에서 POB 동료 막스 달링턴과 누레예프 안무의 ‘레이몬다’와 ‘백조의 호수’ 파드되(2인무)를 선보인다. 그는 “이번 공연에서 가장 긴 분량의 파드되(14분, 레이몬다)를 선보인다”며 “기존엔 군무가 끼어있는 작품을 둘이 하는 만큼 체력 부담이 있지만 요즘 복싱을 배워 체력에 자신있다”며 웃었다.

18세 최연소로 입성했지만…너무도 높은 ‘발레종가의 벽’

준단원 2년을 무사히 끝낸 2017년이었다. 아이돌 연습생도 아닌데 요즘엔 “7~10년가량 준단원 생활을 한다”지만, 그때의 윤서후는 ‘이쯤 하면 됐다’는 생각이 들었다.

그는 열여섯 살이 되는 생일날에 파리오페라발레단(2015)에 입성해 한국을 놀라게 했다. 예원학교를 다니다 자퇴하고 홈스쿨링을 하던 그는 2011년 유스 아메리카 그랑프리(YAGP), 2014년 바르나 국제 콩쿠르 주니어 1위를 석권하면서 이름 앞에 종종 ‘발레 영재’와 같은 수사가 붙었다.

부모와 스승의 울타리 안에 있어야 할 나이에 혈혈단신 프랑스 파리로 떠났다. 준단원 지원 요건 16~26세. “주니어 발레단이 없었던 이곳에 가보는 것만으로도 값진 경험이 되리라 생각했다”고 윤서후는 회상했다.

영상으로 보낸 자기소개서가 합격하자 그는 파리오페라발레의 상징인 가르니에 극장 앞에 섰다. 조금 더 빨리 프로 발레리나로의 경험을 쌓고 싶었던 소녀에게 ‘발레 종주국’은 오랜 꿈이었다. 준단원 오디션에 합격하고 보낸 시간은 ‘정단원’이라는 오르막길을 걷던 때였다.

“기대도 안 했어요. 오디션 후 휴대폰을 끄고 자고 있었는데 (박)세은 언니한테 연락이 왔더라고요. 언니가 ‘서후야, 너 1등으로 됐어!’라며 합격 소식을 전해줬어요. 전화를 끊고 그 자리에 앉아 한 시간을 울었어요.”

열여덟 살이 되던 자신의 생일에 파리오페라발레 역사상 최연소 정단원이 됐다. “이번이 마지막”이라는 생각으로 도전했던 정단원 오디션에 합격하며 그는 박세은(에투알), 강호형에 이어 POB의 세 번째 한국인 정단원으로 이름을 올렸다.

사실 POB 준단원으로서 윤서후가 넘어야 할 산이 많았다. 국내에서 발레를 익히다 보니 러시아 바가노바 스타일의 강렬하고 화려한 테크닉이 몸에 배어 POB과 춤 스타일이 달랐다. 특히나 POB 준단원은 프랑스 현지 부설 학교 출신들이 주류를 이루다 보니 그의 춤추는 방식은 유난히 도드라져 보였다.

“수업에 들어가면 춤 스타일과 분위기가 너무 달라 중간에 교실을 걸어 나온 적도 있어요. 그동안 제가 해오던 것과는 완전히 달랐어요.”

‘발레 종가’라 불리는 파리오페라발레만의 스타일을 정의하기 위해 윤서후 역시 부단히 오랜 시간 고민했다. 그는 “가만히 서 있어도 느껴지는 품격과 고급스러운 아우라가 파리오페라발레 스타일의 정수”라며 “처음엔 그 우아함을 이해하지 못해서 ‘왜 저렇게 밋밋하게 추지?’ 싶기도 했다”고 돌아봤다.

한국에서 익힌 러시아 바가노바 스타일은 흔들림 없는 상체를 강조한다면, 파리오페라발레에선 “상체보다 무릎 아래부터 발끝까지 이어지는 라인과 섬세하고 빠른 발놀림”을 중시했다. 익숙하지 않은 발레 문법에 윤서후는 “발에 대한 지적을 수도 없이 받았다”고 했다.

발레라는 큰 세계 안엔 수많은 행성처럼 각기 다른 발레들이 공존했다. 윤서후는 익숙했던 발레의 세계를 완전히 벗어나 처음 시작하는 마음으로 매일 연습실에 섰다. 그는 “완전히 몸을 새로 만드는 과정이었다”고 회상했다. 몸을 새로 만든 것은 ‘몸의 언어’를 다시 배우는 일이다.

긴 슬럼프와 번아웃…벼랑 끝에서 던진 질문들

정단원이 됐다는 기쁨도 잠시, 코리페(군무 리더) 승급에서 자꾸만 미끄러지며 윤서후에겐 오지 않을 것 같은 긴 슬럼프가 찾아왔다. 2019년 겨울, 정단원이 되고 2년여 만의 일이다. 부단히 갈고 닦았던 몸보다, 마음이 먼저 무너졌다.

“처음엔 왜 힘이 드는지도 몰랐어요. 이유가 없었어요.” 다시 찬찬히 기억을 더듬던 그는 “어쩌면 모든 것이 이유였던 것 같다”고 했다. 홈스쿨링, 이른 유학, 고민을 나눌 친구의 부재…. 발레가 삶의 전부였던 그에게 모든 어려움이 파도처럼 덮쳐왔다.

“2019년 겨울부터였을 거예요. 스스로에 대한 실망감이 너무 커 부모님이나 단원들에게도 말할 수 없었어요. 발레단 사람들과는 연락도 끊고 파리의 작은 스튜디오에서 혼자 지냈어요. 한 번도 스스로 해본 적 없었던 질문을 던지게 됐어요. 발레밖에 없던 제게 ‘왜 발레를 하냐’고 물었고, ‘난 뭘 좋아하지?’, 나아가선 ‘왜 살지?’라는 질문까지 던지게 됐어요.”

자신의 정체성을 ‘발레리나‘라고만 생각했던 그에게 존재론적 질문이 성큼성큼 찾아왔다. 그는 “아무리 맑은 날씨도 온통 회색빛이었다”고 돌아봤다. 발레를 계속할 이유를 찾는 것이 쉽지 않았다. 실은 윤서후에게 그 시간은 “발레보다 살아내는 것이 더 큰 문제였던 날들”이었다.

토슈즈를 벗고 멈췄던 윤서후의 시계와 함께 전 세계 발레계도 멈췄다. 아이러니하게도 코로나19 팬데믹이 당도하면서다. 그는 “공연계가 셧다운돼 죄책감은 덜 수 있었다”고 돌아봤다. 윤서후는 팬데믹 이후 다시 무대가 시작되며 자연스럽게 복귀할 수 있었다.

물론 쉽지는 않았다. “마지막으로 한 번만 해보자”, “이번에도 안 되면 미련 없이 사직서를 내자”는 마음이었다. 수개월의 시간을 보내고 2020년 8월 발레단으로 돌아갔다. 마음을 다잡던 그때, 설상가상으로 이번엔 몸이 말썽이었다. 이듬해 5월 발목뼈 제거 수술을 받아 강제 휴식에 들어가야 했다.

그날들을 보내며 윤서후의 춤은 달라졌다. 예전엔 그 어떤 실수 하나도 용납하지 않는 완벽주의자였고, 정확한 기술과 동작의 구현을 목표로 했다. 그는 “하루아침에 좋아지진 않았지만, 서서히 춤도 마음도 달라졌다“며 “어느샌가 날씨가 좋으면 기분도 좋아졌다”고 한다. 강한 척, 괜찮은 척, 잘하는 척하던 가면을 벗으니, ‘인간 윤서후’가 추고 싶은 춤을 추게 됐다. 그 마음은 지금도 여전하다. 그는 “완벽한 춤보다 실수하고 넘어지더라도 관객에게 마음이 전해질 수 있는 춤을 추고 싶다”고 했다.

지난 10년의 통과의례를 거친 윤서후의 몸엔 파리오페라발레의 DNA가 켜켜이 새겨졌다. 2023년 코리페에 이어 2025년 쉬제(솔리스트급)로 잇따라 승급한 것이다. 현재 그는 현대무용 안무가 오하드 나하린의 ‘가가(Gaga)’ 메소드를 공부하며 파리오페라발레에선 드물게 발레와 컨템퍼러리를 오가고 있다.

윤서후는 “이제 시작이고, 여전히 성장 중”이라고 말한다. 마음속에 품은 ‘꿈의 작품’도 있다. 존 노이마이어의 ‘카멜리아 레이디’다. 이 작품은 “삶의 기쁨과 슬픔을 모두 경험한 사람만이 보여줄 수 있는 무대”라는 생각이어서다.

“힘든 시기를 거쳐 다시 발레로 돌아왔기에, 지금은 매일 춤출 수 있다는 사실 자체가 너무 감사하고 행복해요. 누구나 이런 시기를 겪고 있잖아요. 이날들은 제게 결코 피할 수 없었던 성장통이자, 저라는 예술가를 만들어주기 위해 필요했던 시간이었어요. 이제야 비로소 무용수로서 시작할 준비를 마쳤다고 느껴요.”