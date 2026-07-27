영주 가흥동·논산 내동 공동주택부터 추진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국자산신탁은 지난 23일 서울 본사 대회의실에서 프리미엄 스터디카페·독서실 브랜드 ‘작심’의 운영사 ㈜아이엔지스토리와 ‘주거시설 단지 내 프리미엄 커뮤니티 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이날 협약식에는 조현빈 한국자산신탁 경영지원부문장(상무), 강남구 ㈜아이엔지스토리 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석해 향후 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 한국자산신탁이 추진하는 공동주택 및 오피스텔 등 주거시설 개발 사업장 내에 업계 1위 브랜드인 ‘작심’ 스터디카페를 입점시키고, 차별화된 커뮤니티 위탁 운영 시스템을 도입해 사업의 분양성과 수분양자의 만족도를 높이기 위해 마련됐다.

양사는 이번 MOU를 통해 ▷신규 사업장 내 프리미엄 커뮤니티(스터디카페 등) 구축 및 위탁 운영 ▷무인 입출입 키오스크 공급 ▷스터디카페 전용 회원관리 애플리케이션(앱) 연동 등에서 긴밀히 협력하기로 했다.

양사는 먼저 영주 가흥동 공동주택 및 논산 내동 공동주택 사업 단지 내 커뮤니티에 ‘작심 스터디카페’를 우선 적용하는 방안을 추진한다. 이를 시작으로 전국 주요 개발 사업장으로 시너지를 확대해 나갈 예정이다.

특히 한국자산신탁은 향후 진행하는 차입형 토지신탁 사업지의 커뮤니티 기획 및 상품 설계 단계부터 ‘작심’의 공간 구성 가이드라인을 적극 반영할 계획이다. 이를 통해 준공 후 방치되거나 운영에 어려움을 겪기 쉬운 기존 단지 내 커뮤니티 시설의 한계를 극복하고, 입주민들에게 검증된 브랜드의 프리미엄 라이프 스타일을 제공한다는 방침이다.

한국자산신탁 관계자는 “최근 부동산 신탁업계가 다소 어려운 시기를 겪고 있는 상황에서 단순히 인허가가 완료된 물건을 받아 수동적으로 사업을 진행하는 방식으로는 경쟁력을 가질 수 없다”며 “이번 ‘작심’ 브랜드 유치와 같이 당사와 그룹 차원에서 보유한 다방면의 노하우를 접목하는 ‘밸류애드’ 전략을 통해 차입형 토지신탁의 사업성과 분양성을 적극적으로 개선해 나갈 것”이라고 강조했다.

㈜아이엔지스토리 관계자는 “이번 한국자산신탁과의 협력은 당사의 프리미엄 스터디카페 운영 노하우를 아파트 커뮤니티라는 새로운 거점으로 확장하여 비즈니스 기회를 창출할 수 있는 매우 의미 있는 기회”라며 “앞으로도 주거 환경에 걸맞은 차별화된 서비스와 콘텐츠를 제공하며 당사의 핵심 역량인 공간 비즈니스 영역을 더욱 탄탄하게 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.