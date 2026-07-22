[헤럴드경제=김아린 기자] 300억원 규모의 사기 혐의를 받는 연예 기획사 ‘원헌드레드레이블’의 차가원 대표에 대해 경찰이 세 번째 구속영장을 신청했다.

22일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 차 대표에 대한 구속영장을 신청했다. 앞서 경찰은 차 대표에 대해 구속영장을 두 차례 신청했지만 검찰은 범죄사실 구성이 부실하다면서 모두 반려했다.

차 대표는 자신이 운영하는 기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 ‘노머스’에 제안해 242억원의 선급금을 받은 이후 이를 진행하지 않았다는 혐의를 받는다. 이와 별개로 차 대표는 지인으로부터 전세 계약 명목의 보증금 54억원을 받고도 계약을 이행하지 않았다는 혐의도 받는다.

앞서 차 대표 측은 경찰의 반복적인 압수수색 구속영장 신청에 대해 인권침해 소지가 크다고 주장하면서 국가인권위원회에 진정을 제기하겠다고 밝힌 바 있다.

차 대표 측은 자신에 대한 경찰의 압수수색 과정에서 위법이 있었다면서 지난 4월 법원에 준항고를 제기하기도 했다. 준항고는 압수수색 등 수사기관의 처분에 불복해 이를 취소해달라고 법원의 판단을 구하는 제도다.