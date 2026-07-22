[헤럴드경제=최원혁 기자] 50대 남성이 건설 공사 현장 등에서 대못을 박는 데 주로 사용하는 타정총을 들고 거주지에서 소란을 피우다가 경찰에 현행범 체포됐다.

22일 연합뉴스에 따르면 부산 사상경찰서는 이날 오전 9시15분께 사상구의 한 주택가에서 “한 남성이 술에 취해 욕을 하고 소리를 지른다”는 112 신고가 들어와 출동했다.

경찰은 50대 남성이 자신이 거주하는 주택 2층 베란다에서 소란을 피우는 것을 확인했다.

경찰이 그를 제지하려 하자 남성은 타정총을 경찰을 향해 발사하거나 이를 자기 머리에 겨누는 등 경찰과 대치했다. 강한 압축공기의 힘을 이용하는 타정총은 건설 공사 현장 등에서 주로 사용된다.

해당 남성을 체포하는 과정에서는 안전을 위해 경찰특공대가 추가 투입되기도 했다.

결국 경찰은 남성을 현행범 체포했고 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 확인하고 있다.