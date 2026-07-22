[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울특별시의회 더불어민주당 최정은 대변인은 22일 오후 오세훈 시장의 1000만원 벌금형과 관련, “사상 최악의 여론조작이자 여론 농단 사건에 대한 법원의 판단은 지극히 당연한 결과이며 사필귀정”이라며 “취임한 지 한 달도 채 되지 않은 오세훈 시장의 ‘사법 리스크’로 인해 대한민국 수도 서울의 시정 혼란과 파행이 불가피해졌다. 이로 인한 행정 공백과 피해는 고스란히 천만 서울시민의 부담으로 돌아갈 것“이라고 말했다.

최 대변인은 “오세훈 시장은 과거 “‘거짓’은 죄이며, ‘진실’은 선이자 정의”라고 했던 자신의 말을 다시 한번 되새기기 바란다“며 ”더 이상 헛된 변명으로 일관해서는 안 된다. 자신의 위선과 불법 혐의를 인정하고 서울시민 앞에 진심으로 사죄해야 한다“고 밝혔다.

또 “시정 부담을 최소화하고 ‘정상 정치로의 회귀’를 위해 책임 있는 용단을 내리라”고 촉구했다.

이어 “서울특별시의회 더불어민주당은 천만 시민의 삶을 최우선에 두고 단 한 치의 시정 공백도 발생하지 않도록 모든 책임을 다하겠다”고 다짐했다.