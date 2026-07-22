한병도 “프로젝트의 명운 오직 속도에 달려” 김경수 “AI시대 지방주도 없이 성장 불가능”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 22일 3대 메가프로젝트와 관련해 특별법 등 입법과 예산 지원에 속도전에 나서겠다고 밝혔다.

한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회의 당정 협의에서 “3대 메가프로젝트는 대한민국의 초격차 성장 동력을 확보하고 국가 균형발전의 새로운 전기를 마련할 국과적 과제”라며 “이번 프로젝트의 명운은 오직 속도에 달렸다”고 말했다.

한 원내대표는 “메가특구 특별법 등 관련 입법은 물론이고 기반시설 구축을 위해 필요한 예산까지 빠짐없이 처리하겠다”며 “과감한 혁신과 결단, 굳은 당정 협력을 통해 대한민국의 신성장 동력을 반드시 완성해 내겠다”고 말했다.

이어 한 원내대표는 “부처별 세부 추진계획을 면밀히 점검하고 사업의 실행력을 획기적으로 끌어올리기 위해 당정 간 협력 방안을 모색하겠다”고 말했다. 이날 회의에는 국토교통부·과학기술정보통신부·기후에너지환경부·산업통상부 관계자 등도 참석했다．

김경수 특위 부위원장은 “지방주도 성장은 우리 대한민국 정부가 가야 할 길이고 가지 않으면 안 되는 길”이라며 “특히 인공지능(AI) 시대에는 지방주도 성장 없이 대한민국 성장이 불가능한 시대로 가고 있다”고 말했다.

이어 “전력과 용수라는 AI 인프라가 수도권이 아니라 지방이 훨씬 경쟁력을 갖는 시대가 됐다”며 “3대 메가프로젝트는 지방주도 성장을 반드시 성공시키기 위한 마중물이자 핵심적인 열쇠”라고 덧붙였다.

특위 간사인 장철민 의원은 “정말 초당적으로 대한민국 전체적인 프로젝트가 돼야 한다”며 “국민의힘도 배 아파서 직무를 태만하게 할 것이 아니라 프로젝트 추진 과정에서 우리 새로운 미래와 제도적인 틀과 지원 방법들을 새롭게 하는 생산적인 미래 지향적인 논의들에 함께 해달라”고 했다.