2분기 매출 5350억원 반도체 패키징용 웨이퍼 재생 사업 진출

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI는 올해 2분기 연결 기준 영업이익 433억원을 기록, 전년 동기(-23억원) 대비 흑자 전환에 성공했다고 22일 밝혔다. 같은 기간 매출은 소폭 증가한 5350억원을 달성했다.

실적이 상승한 건 ▷고객사 수요 확대에 따른 석유화학계 제품의 판매량 및 판매가격 상승 ▷반도체 소재 사업의 실적 개선 등에 따른 것이라고 OCI는 설명했다.

반도체 소재가 포함된 베이직케미칼 부문은 2분기 기준 매출 2095억원, 영업이익 181억원을 기록했다. 정기 보수 종류에 따른 기저 효과와 제품 수요 회복으로 일부 제품들의 판매량이 증가했다.

카본케미칼 부문은 매출 3315억원, 영업이익 310억원을 달성했다. 유가 강세로 제품 스프레드(마진)가 확대되면서 견조한 실적을 기록했다.

OCI는 정부의 반도체 산업 육성 정책 등에 대응해 반도체 소재 신규 사업에 대한 투자를 지속 확대할 계획이다. 미래 성장 동력 확보를 위해 반도체 패키징용 웨이퍼 재생 사업에도 진출한다. 그 일환으로 OCI 스페셜티를 인수, 기존 생산 인프라를 적극 활용할 계획이다.

이번 사업은 반도체 패키징 고객사가 사용한 웨이퍼를 회수해 세정 및 재생 과정을 거친 뒤 다시 고객사에 공급하는 구조로 운영된다. 관련 생산 시설은 내년 상반기 준공 예정이다. 상업 판매 개시 이후 향후 시장 수요를 고려해 추가적인 증설도 검토할 예정이다.

OCI는 반도체 패키징용 웨이퍼 재생 사업을 시작으로 반도체 관련 사업 영역을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다. 김유신 OCI 부회장은 “앞으로도 반도체 패키징용 웨이퍼 재생 사업과 전도성 카본블랙 등 고부가가치 첨단 소재 분야에 대한 투자를 확대해 사업 포트폴리오를 고도화하고, AI와 반도체 산업 성장에 발맞춰 성장 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.