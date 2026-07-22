25일까지 북촌 ‘우주연 한의원’…프리미엄 브랜드 체험

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스킨케어 브랜드 ‘원씽(ONE THING)’이 22일부터 25일까지 서울 북촌 ‘우주연 한의원’에서 프라이빗 브랜드 체험 행사 ‘원씽 리커버리 하우스’를 운영한다고 밝혔다.

행사는 원씽의 대표 제품인 ‘병풀 추출물 토너’와 신제품 ‘병풀 수딩 미스트’를 중심으로 ‘Skin Burnout Recovery’ 콘셉트다. 병풀 라인을 비롯한 원씽의 대표 제품을 직접 체험할 수 있다.

행사 첫날인 22일에는 국내 및 일본 메가 인플루언서와 미국 틱톡 크리에이터 등을 대상으로 총 3개 세션의 웰니스 프로그램이 진행된다. 참가자들은 우주연 한의원 원장의 사주 컬러 리딩과 티 세리머니, 싱잉볼 명상 테라피, 림프선 마사지 등을 체험할 수 있다. 23일부터 25일까지는 시간대별 예약 방식의 인플루언서 DAY를 운영해 자유롭게 브랜드 공간과 제품을 만날 수 있다.

참석자들에게는 병풀 추출물 토너·병풀 수딩 미스트·병풀 세럼·모델링팩·멀티 빅 패드 등으로 구성된 ‘번아웃 리커버리 키트’와 원씽 굿즈를 증정할 예정이다.