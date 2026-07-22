22일 인천국제공항 대한항공 화물터미널 램프 현장·항공기 정비고 등 현장 방문 나서 자사 및 협력업체 근로자 격려

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 인천 영종구 인천국제공항 화물터미널과 램프 현장, 항공기 정비고 등 옥외 근무 현장을 방문해 자사 및 협력업체 근로자들을 격려하고 온열질환 예방물품을 전달했다고 22일 밝혔다.

이번 현장 점검은 연일 이어지는 폭염 속에서 옥외 근무자의 건강을 보호하고 안전한 작업 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장을 비롯한 대한항공 및 협력업체 관계자 40여 명이 참석했다.

유종석 부사장은 “기록적인 폭염 속에서도 안전 운항을 위해 현장에서 최선을 다하고 있는 임직원과 협력업체 여러분께 감사드린다”며 “무엇보다 건강과 안전을 최우선으로 생각하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등 온열질환 예방 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.

참석자들은 화물터미널을 시작으로 램프 현장과 항공기 정비고를 차례로 방문하며 현장 근로자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다. 이어 쿨링티슈와 분말 이온음료 등 온열질환 예방물품을 전달했다. 아울러 폭염 대응을 위한 작업환경을 점검하고, 현장의 애로사항과 의견을 청취했다.

대한항공은 폭염에 따른 온열질환 예방과 현장 근무 환경 개선을 위해 이동식 대형 서큘레이터를 시범 도입했다. 해당 장비는 작업 공간 내 공기 순환을 통해 체감온도를 낮추는 데 도움을 준다. 올해 하계 기간에는 인천 화물터미널, 인천공항 항공기 정비고, 김포공항 항공기 정비고, 부산 테크센터 등 주요 현장에 총 5대를 운영할 계획이며, 운영 결과를 바탕으로 향후 확대 적용 여부를 검토할 예정이다.

대한항공은 냉각조끼와 바디팬, 이동식 에어컨 등 냉방 장비를 지속해서 확대 운영해 왔다. 또한 쿨토시와 쿨스카프, 얼음생수, 이온음료, 포도당 사탕 등 예방물품도 상시 제공하고 있다. 이외에도 폭염 단계별 대응체계를 운영하고 작업 특성을 고려한 휴식 시간을 보장하는 등 여름철 온열질환 예방을 위한 다양한 지원을 이어오고 있다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 ‘절대 안전’을 최우선 가치로 삼고 현장 중심의 안전관리를 강화하는 한편, 안전한 작업 환경 조성을 위해 지속해서 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 최근 서울 영등포구 문래근린공원에서 ‘그린 스카이패스 프로젝트’ 식림 행사를 시행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

그린 스카이패스 프로젝트는 고객의 마일리지 사용이 실제 환경 개선 활동으로 이어지는 대한항공의 ESG(환경·사회·지배구조) 프로그램이다.