[헤럴드경제=임세준 기자] 김민석(왼쪽 첫 번째) 더불어민주당 대표 후보자와 정청래(오른쪽 첫 번째) 후보자가 22일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 민주당, 청년을 담아 노동을 잇다 토론회에서 임을 위한 행진곡을 부르고 있다.


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