이소소르비드 공급·소재 최적화 MOU

삼양이노켐은 21일 3D 프린팅 치과용 소재 전문기업인 그래피와 ‘바이오 소재 기반 덴탈 설루션 공동 개발 협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약에 따라 삼양이노켐은 친환경 바이오 소재인 이소소르비드 공급과 치과용 소재 최적화를 위한 기술 지원을 맡는다. 그래피는 이소소르비드를 적용한 고기능성 치과용 레진 개발 및 제품 상용화를 주도한다.

최근 글로벌 의료 시장에서는 바이오 기반의 고기능성 치과용 소재에 대한 관심도가 커지고 있다. 이소소르비드는 옥수수 등 식물 자원에서 추출한 전분을 화학적으로 가공해 만든 바이오 소재인 만큼 치과용 소재의 성능 개선에 이바지할 수 있다. 이소소르비드를 생산할 수 있는 기업은 국내에서는 삼양이노켐이 유일하다.

양사는 이번 협약을 통해 환경 호르몬 걱정 없는 바이오 기반 치과용 소재를 개발, 글로벌 디지털 덴티스트리(Dentistry) 시장에서 기술 우위를 확보하겠다는 구상이다. 한영대 기자