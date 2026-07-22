[헤럴드경제=이명수 기자] 하일지 원작의 연극 ‘진술’이 일본 오사카에서 열린 ‘스테이지 크리에이터 어워드 2025(Stage Creators’ Award 2025’)’에서 국제 작품·연출상(Best International Production & Director)을 수상했다.

시상식은 지난 18일 일본 오사카의 복합예술공간 효겐샤코보(表現者工房)에서 열렸다. 이번 수상은 한국 창작연극이 일본 공연예술계에서 예술적 완성도와 국제적 소통 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

‘진술’은 소설가 하일지의 원작을 극단 ‘씨어터 판’의 김종희가 연출하고, 배우 김진근이 출연한 90분 분량의 모노드라마다. 한 명의 배우가 사랑하는 사람에 대한 기억과 자신의 삶을 진술하는 과정을 통해 사랑과 상실, 현실과 환상이 뒤섞이는 인간의 내면을 그린 작품이다.

하일지 원작 연극‘진술’은 대규모 무대장치에 의존하기 보다 배우의 목소리와 호흡, 시선과 몸의 움직임이 작품의 시간과 공간을 만들어간다.

김종희 연출가는 사실적인 사건의 공간을 재현하기보다, 주인공의 기억과 현실이 교차하는 심리적 공간으로 무대를 구성했고 배우 김진근은 90분 동안 홀로 무대를 이끌며 인물의 복잡한 심리 변화를 밀도 있게 표현했다.

이번 수상의 공식 명칭인 ‘국제 작품·연출상(Best International Production & Director)’은 작품과 연출의 성취를 함께 평가하는 국제 부문상으로 한국어로 공연된 작품이 언어와 문화적 차이를 넘어 일본 관객과 심사위원들에게 전달됐다는 점에서도 주목된다.

김종희 연출가는 “하일지 작가의 문학적 언어를 무대 위에서 배우의 언어와 몸으로 어떻게 새롭게 만들어낼 것인가를 오랫동안 고민한 작품”이라며 “한국어로 공연된 작품이 일본 관객과 심사위원들에게 전달되고, 작품과 연출의 성취를 함께 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다”고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 시상식이 열린 효겐샤코보는 일본 오사카 데라다초 지역에 자리한 민간 복합예술공간이다. 연극을 비롯해 무용과 영상, 음악, 낭독 등 다양한 장르의 공연과 창작 프로그램을 운영하고 있다.

젊은 예술가와 실험적인 창작자들의 작품을 꾸준히 소개해왔으며, 일본뿐 아니라 한국을 비롯한 해외 공연예술인들과도 교류를 이어왔다. 예술가들이 작품을 개발하고 발표하며 서로 교류할 수 있는 창작공간을 지향하고 있다.

수상작 ‘진술’의 원작자인 소설가 하일지는 프랑스 쁘와티에대 불문학 석사, 리모주대 불문학 박사를 받았다. 90년대 소설‘경마장 가는 길’로 문단에서 크게 주목을 받았으며, 영화로도 제작돼 대중들에게 깊이 각인되었다. 2019년부터는 그림을 시작해 다수의 개인전과 그룹전에 참여하며 미술가로서 왕성하게 활동하고 있다. 또 최근에는 ‘하일지TV’라는 유튜브 채널을 개설하여 육성으로 ‘철학적 주제’를 꾸준히 올리고 있다.