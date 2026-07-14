박주호 전 전력강화위원도 9일 참고인 조사

[헤럴드경제=주소현 기자] 경찰이 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정 들여다보면서 대한축구협회 임원과 전력강화위원을 동시 소환하는 등 본격적인 수사에 돌입했다.

14일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 홍 전 감독 선임 당시 축구협회 전력강화위원으로 활동한 A씨와 축구협회 부회장을 지낸 B씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전력강화위란 국가대표팀 감독 후보를 검토해 축구협회 이사회에 선임을 추천하는 위원회다.

경찰은 A씨에게 전략강화위의 홍 전 감독 선임 절차와 규정 위반 여부 등을 파악한 것으로 보인다. A씨는 지난 2024년 전력강화위가 홍 전 감독을 1순위 감독 후보자로 추천했던 당시 전력강화위원으로 활동했던 것으로 알려졌다.

또한 경찰은 B씨를 참고인 신분으로 불러 축구협회 이사 선임 과정과 전력강화위의 감독 추천 과정 등을 물은 것으로 전해졌다. B씨는 홍 전 감독 선임 당시 축구협회 비상근 부회장을 지냈다. B씨는 당시 이사회에선 전력강화위 논의 과정을 공유받지 못했다는 취지로 진술했다고 한다.

경찰은 이날 홍 전 감독과 정몽규 전 대한축구협회장을 강요·협박·업무방해·업무상 배임 등 혐의로 고발한 김순환 서민민생대책위원회 사무총장도 고발인 신분으로 불러 조사했다. 홍 전 감독의 선임 과정에 축구협회 고위 관계자가 부당하게 개입하는 등 업무상 배임이 있었다는 게 김 사무총장의 고발 취지다.

조만간 경찰은 A씨와 함께 전력강화위원으로 활동한 이들과 축구협회 이사회 관계자도 불러 조사할 방침이다. 앞서 홍 전 감독 선임 관련해 지난 2024년 7월 고발장이 접수됐으나, 경찰은 약 2년간 결론을 내지 못했다. 최근 경찰은 사안의 중대성을 고려해 지난 1일 사건을 광수단 금수대로 이관했다.

금수대는 지난 9일에는 국가대표 선수 출신인 박주호 전 축구협회 전력강화위원을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 박 전 위원도 홍 전 감독 선임 과정이 불공정했다며 문제를 제기한 바 있다. 경찰은 박 전 위원에게 ‘홍 전 감독 선임 과정을 제대로 알지 못했다’는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.