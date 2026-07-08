[헤럴드경제=나은정 기자] 6·3 지방선거 당시 선거운동 중 피습당했다고 주장했다가 자작극 의혹이 제기된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 구속 기로에 섰다.

위계공무집행방해와 공직선거법 위반 등 혐의를 받는 정 전 후보는 8일 오후 2시에 열리는 구속 전 피의자 심문에 출석하기 위해 부산지법에 모습을 드러냈다.

연합뉴스에 따르면 정장을 차려입고 담담한 표정으로 출두한 정씨는 “자작극 의혹을 인정하느냐”는 질문에 “죄송하다. 모든 건 법정에서 사실관계를 명명백백히 밝히겠다”고 답했다. 이어 “죄송하다는 말씀을 드리고, 제가 할 수 있는 최선을 다해서 성실히 조사에 임하겠다”고 덧붙였다.

정 전 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 유세를 하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했다. 당시 정 전 후보 캠프는 정 전 후보가 음료 컵을 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 밝혔다.

그러나 이후 음료를 던진 남성이 정 전 후보의 헬스 트레이너로 확인되면서 경찰은 두 사람이 이른바 ‘테러 피해’ 상황을 꾸민 것이 아닌지 공모 가능성 등을 수사해 왔다.

정 전 후보는 6·3 지방선거 부산시장 선거에서 2만7418표를 얻어 득표율 1.56%로 3위를 기록했다.

정 전 후보 등 2명에 대한 구속 여부는 이르면 이날 오후 늦게 결정될 전망이다.