국내환경 맞춤 AI 기술개발·상업화 전투로봇·미래 전장에 AI기술 적용 “국방 주권 확보, 경쟁력 창출할 것”

팀 네이버가 한국항공우주산업(KAI)과 손을 잡고 방산 분야에 특화된 인공지능(AI) 모델 및 피지컬 AI 기반 미래전투체계 개발에 나선다. 국내 AI 기술과 항공·방산 역량을 결합해 외산 기술 의존도를 낮추고 국방 AI 기술 자립을 앞당기겠다는 구상이다.

네이버와 네이버클라우드, KAI는 지난 6일 경남 사천 KAI 본사에서 방산 특화 AI 파운데이션 모델과 미래전투체계 플랫폼 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 3사는 팀네이버의 AI·클라우드 기술과 KAI의 항공우주·방산 시스템 통합 역량을 결합해 국내 국방 환경에 맞는 AI 기반 기술을 개발한다. 연구개발 단계에 그치지 않고 정부 과제 참여와 후속 사업화까지 협력 범위를 넓힐 계획이다.

우선 방산 분야의 데이터와 업무 특성을 반영한 ‘방산 특화 AI 파운데이션 모델’을 공동 개발한다. 이를 토대로 정부가 추진하는 국가 연구개발 과제와 블록펀딩 사업에도 함께 참여해 차세대 방산 피지컬 AI 기술을 확보한다는 목표다.

향후에는 유·무인 전투기와 위성 등이 연결되는 미래 전장 환경에 AI 기술을 적용한다. KAI가 개발하고 있는 차세대공중전투체계(NACS)를 비롯해 무인기 플랫폼과 AI 파일럿 등 피지컬 AI 기술 개발에도 협력할 예정이다.

유·무인복합체계(MUM-T) 등 차세대 항공우주 플랫폼에 AI를 적용해 자율 운용 수준을 높이는 작업도 추진한다. 방산·항공 분야 협력사로 AI 협업 범위를 확대해 국내 관련 산업 생태계와 기술 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

최수연 네이버 대표는 “국방 및 안보 분야에서의 기술 자립은 국가적 주권과 직결되는 만큼, 독자적인 소버린 AI 인프라를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “팀네이버의 고도화된 AI 역량과 KAI의 방산 인프라를 결합해 대한민국 국방 안보의 기술 주권을 공고히 하고, 미래 방산 산업의 새로운 글로벌 경쟁력을 창출할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

김종출 KAI 대표이사 사장은 “KAI의 항공·방산 전문성과 팀네이버의 AI·클라우드 기술력이 만나, 대한민국이 국방 AI 기술 주권을 확립하고, 피지컬 AI 기반 무인기 및 미래전투체계 분야에서 글로벌 경쟁력을 높여나갈 수 있을 것으로 확신한다”고 말했다. 박혜림 기자