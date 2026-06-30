신선란 수입·유통 과정 살펴보고 업계와 간담회…7~8월 수입 2억개 추가 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 여파로 불안한 계란 수급과 가격 안정을 위해 신선란 수입 확대와 유통 관리에 속도를 낸다.

재정경제부는 이형일 1차관이 30일 국민 필수 식재료인 계란 수급 상황을 점검하기 위해 수입란 포장·유통업체인 한솔푸드원을 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 지난 26일 발표한 '민생물가 안정 및 서민부담 경감방안'의 후속 조치다. 정부는 농축수산물 할인과 필수 생계비 부담 완화, 고유가 피해 소상공인 지원 등을 위해 1조원 규모의 재정을 투입하기로 했다.

특히 계란 가격 안정을 위해 7~8월에는 역대 최대 규모로 농축수산물 할인행사를 실시하고, 납품단가 인하 지원과 정부 직수입, 할당관세 확대 등을 추진할 계획이다.

정부는 최근 산란계 살처분 영향 등으로 계란 가격 상승세가 이어지고 있는 만큼, 기존에 추진 중인 전품목 20% 할인 정책과 함께 신선란 수입 물량을 기존보다 6배 이상 확대해 7~8월 중 2억개를 추가 수입하기로 했다. 이 물량은 베이커리 등 소상공인에도 공급할 예정이다.

이 차관은 이날 농림축산식품부와 축산정책관, 한국농수산식품유통공사(aT), 이마트, 롯데마트 등 관계자들과 함께 수입 신선란의 보관시설과 냉장 유통(콜드체인) 시스템 등을 점검했다. 이어 업계와 간담회를 열고 안정적인 수입란 확보와 공급망 다변화 방안도 논의했다.

간담회에서 한솔푸드원 측은 해외 신선란의 신속한 통관과 검역이 공급 안정의 핵심이라며 관련 행정절차 지원의 중요성을 건의했다. 수입기관인 aT와 대형 유통업체들도 안정적인 수입란 확보와 공급원 다변화 필요성에 공감했다.

농식품부는 신선란 사용이 가능한 업체가 점차 늘어나면서 계란 수급 상황이 7월 말부터는 안정될 것으로 전망하고 있다.

이 차관은 "계란은 국민 식생활과 외식·식품업계에 미치는 영향이 매우 큰 필수 품목"이라며 "수급 불안 요인을 선제적으로 관리해 가격이 조속히 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.