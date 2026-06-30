- 국민과 함께 새로운 KTX의 청사진 설계…고속열차를 이용하며 느꼈던 개선점 등 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사가 국민들에게 평소 고속열차를 이용하며 느꼈던 개선할 사항이나 새로운 아이디어를 공모한다.

한국철도공사는 차세대 KTX를 이용자의 관점에서 설계키 위해 7월 한 달간 ‘차세대 KTX(EMU-320) 대국민 아이디어 공모전’을 개최한다고 30일 밝혔다.

차세대 KTX는 지난 2004년 운행을 시작한 KTX-1 차량을 대체할 새로운 KTX로 오는 2032년부터 순차적으로 도입할 예정이다.

공모 주제는 ▷차내 시설 ▷서비스 ▷안전 시스템 등에 대한 제안으로, 개선할 점이나 새로운 아이디어를 자유롭게 적으면 된다.

코레일은 심사를 거쳐 오는 9월 수상작을 발표한다. 최우수상에는 온누리상품권 100만원을 시상하는 등 50여 작품을 선정한다.

참신하고 실효성 있는 제안은 향후 새로운 KTX 제작에 반영할 계획이다.

접수는 오는 7월 30일까지 코레일 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 가능하다. 자세한 내용은 코레일 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코레일 정광교 영업부문장은 “철도 이용 트렌드가 단순한 ‘지역 이동’에서 여정의 ‘경험과 가치’로 옮겨가고 있다”며 “국민의 아이디어를 새로운 KTX에 적극 반영할 수 있도록 이번 공모전에 많은 참여를 바란다”고 말했다.