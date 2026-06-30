지난달 불광역서 쓰러진 50대 심정지 승객, 역 직원이 CPRㆍAED로 응급처치 -1~8호선 전역에 자동심장충격기 비치, 매년 역 직원 대상 응급처치 교육도 실시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)는 최근 5년간 지하철 역사 내에서 심정지로 쓰러진 승객 171명이 직원들의 신속한 응급처치로 소중한 생명을 구했다고 밝혔다.

월평균 3명의 시민이 직원들의 신속한 대응으로 골든타임을 확보한 셈이다.

심정지 환자의 골든타임은 통상 4~6분으로 알려져 있는 만큼, 신속한 초기 대응이 환자의 생존을 좌우하는 핵심 요소로 강조된다.

서울 지하철(1~8호선)에서 발생한 심정지 승객 응급구호 실적은 ▷2022년 68명 ▷2023년 31명 ▷2024년 28명 ▷2025년 32명이다. 올해는 건대입구(7)역, 내방역, 삼성역, 고속터미널(3)역 등에서 직원이 심폐소생술과 자동심장충격기(AED)를 통해 12명의 승객을 살렸다.

지난달에는 불광역 승강장에서 심정지로 쓰러진 50대 승객이 직원들의 도움을 받아 목숨을 구한 후 “역 직원들의 신속한 조치 덕분에 새 삶을 얻게 됐다”며 거듭 감사의 뜻을 전하기도 했다.

5월 6일 새벽 5시 39분경 6호선 불광역 승강장에서 50대 남성이 의식을 잃고 쓰러졌다. 승강장에서 근무 중이던 이상현 과장과 이동현 사원은 이를 발견하고 승객의 의식을 확인한 후 곧바로 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 이어 5시 43분경 이상칠 부역장이 자동심장충격기(AED)를 들고 현장에 도착했고, 약 10분간 심폐소생술과 자동심장충격기(AED)를 활용한 응급처치가 이어졌다. 해당 승객은 5시 55분경 맥박과 호흡을 되찾은 뒤 119구급대를 통해 병원으로 이송됐다.

이 같은 성과는 공사가 지속적으로 실시해 온 응급처치 교육과 체계적인 대응 시스템의 결과다.

공사는 1~8호선 전 역사에 자동심장충격기(AED)를 1대 이상 비치하고 있다. 서울역, 홍대입구역 등 유동인구가 많은 10개 역사에는 최대 7대까지 비치해 응급상황 발생 시 신속하게 활용할 수 있도록 했다.

아울러 월 1회 이상 장비 작동 상태를 점검하고 배터리와 패드 등 소모품을 적기에 교체하는 등 철저히 관리하고 있다.

공사는 심정지 등 응급상황 발생 시 직원들이 당황하지 않고 신속하게 대처할 수 있도록 실습 중심의 교육도 정기적으로 실시하고 있다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “보이지 않는 곳에서 시민의 안전을 지키고 있는 현장 직원들은 서울 지하철의 숨은 영웅”이라며 “공사는 앞으로도 응급상황 대응 역량을 지속적으로 강화하고, 관련 시설과 장비를 철저히 관리해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 지하철 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.