제조명장 암묵지 데이터화해 AI 모델 개발 2030년까지 경제적 부가가치 100조원 목표 산단 중심 ‘M.AX 클러스터’ 조성해 중소 제조 확산

[헤럴드경제=홍석희 기자] 정부가 은퇴를 앞둔 제조명장의 현장 노하우를 데이터로 전환해 인공지능(AI) 모델 개발에 활용한다. 숙련 노동자의 손끝 감각과 공정 판단 기준까지 국가 차원의 데이터 라이브러리에 모아 제조업 전용 AI 두뇌를 만들겠다는 구상이다.

제조명장 노하우, 국가 데이터로 모은다

국가인공지능전략위원회와 관계부처는 29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 계기로 ‘대한민국 제조업 대전환의 길: 제조AI 2030 전략’을 발표했다. 정부는 2030년까지 민관 합동으로 20조원을 투자해 경제적 부가가치 100조원 이상을 창출하겠다는 목표를 제시했다.

이번 전략의 출발점은 제조데이터 확보다. 제조 현장의 AI 전환은 공정별 데이터와 현장 지식이 함께 쌓여야 가능하지만, 국내 제조기업 상당수는 설비·공정·품질 데이터가 기업별로 흩어져 있고 중소기업은 이를 정제·활용할 인력도 부족한 상황이다.

정부는 고품질 제조데이터를 수집해 ‘제조AX 데이터 라이브러리’에 집적한다. 라이브러리에는 제조 공정 데이터뿐 아니라 숙련 노동자가 현장에서 축적한 ‘제조 암묵지’도 포함된다. 장비 이상 징후를 감지하는 경험, 불량률을 낮추는 작업 순서, 공정별 미세 조정 기준처럼 문서화되지 않은 노하우를 데이터로 바꿔 AI가 학습할 수 있도록 하겠다는 것이다.

제조데이터에는 기업의 생산 조건, 품질관리 방식, 설비 운용 정보 등이 담기기 때문에 외부 유출이나 기업 간 공유 과정에서 자산 가치 훼손 우려가 크다. 정부는 표준화와 암호화, 비식별화 시스템을 설계해 국가 차원의 관리 체계를 마련할 계획이다.

공장 운영부터 휴머노이드까지 AI가 제어

수집된 데이터는 제조업 특화 AI 모델 개발로 이어진다. 정부는 특정 공정에 적용할 수 있는 경량 AI 모델부터 제조업 전체를 포괄하는 범용 파운데이션 모델까지 단계적으로 구축한다. 제조 현장의 언어와 공정 흐름을 이해하는 AI 모델을 확보해야 반도체, 조선, 자동차 등 주력 산업 전반으로 확산이 가능하다는 판단이다.

고도화 단계에서는 ‘풀스택 AI팩토리’ 기술 개발이 추진된다. 공장·제품 설계, 검증·시생산, 공장 운영, 유통·물류 등 제조업 생산·경영활동 전반을 제어하는 대형 AI 에이전트를 개발하고, 제조 특화 휴머노이드 상용화를 위한 핵심부품 개발과 실증 사업도 확대한다.

제조 피지컬AI 원천기술 확보도 과제로 제시됐다. 물리법칙을 연계한 AI 모델, 기기와 로봇 간 연계, 저지연·고신뢰 통신 네트워크, 모델·에이전트·제어 전주기 융합보안기술 등이 대상이다. AI가 공장 안에서 장비와 로봇을 판단·제어하려면 일반 생성형 AI와 다른 제조 현장형 기술 축적이 필요하다는 설명이다.

산단 중심 확산…중소기업 전환이 성패

확산 거점은 산업단지다. 정부는 국내 제조업 생산·수출의 3분의 2, 고용의 절반을 차지하는 산업단지를 AI 산업단지로 전환하기 위해 ‘M.AX 클러스터’를 조성한다. 산단별 실증 테스트베드와 엣지컴퓨팅센터 등 공용 인프라를 구축하고, 대기업 협력 기반의 상생형 AI 스마트공장 사업도 추진한다.

중소기업의 참여 여부는 제조AI 전략의 성패를 가를 변수다. 중기부에 따르면 전체 제조기업의 99.6%는 중소기업이다. 정부는 중소 제조기업이 자체적으로 AI 인력과 인프라를 확보하기 어렵다는 점을 고려해 대·중소기업 상생, 중소기업 간 협력, 현장 재직자 교육 프로그램을 병행하기로 했다.

제조AI 생태계 조성을 위한 투자·인증 체계도 마련된다. 정부는 민간 투자 확대를 위해 펀드와 보증을 활용하고, 150조원 규모의 국민성장펀드와도 연계한다. 제조AI 전문기업 육성을 위한 ‘제조AX 인증’ 제도도 도입한다. 관련 법적 기반으로는 ‘산업디지털전환 및 인공지능 활용 촉진법’과 ‘중소기업 스마트제조혁신법’ 개정이 추진된다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “제조AI는 AI가 제조 현장의 물리현상과 공정 흐름을 이해하고 장비·로봇을 스스로 판단·제어하는 단계로 발전해야 한다”며 “제조AI가 실제 현장에서 작동하는 기술로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

김정관 산업통상부 장관은 “M.AX, 즉 제조업의 인공지능 전환은 우리 제조업의 미래 경쟁력과 생존을 좌우할 핵심 과제”라며 “관계부처와 민간 전문가들이 6개월간 논의해 마련한 계획인 만큼 현실 세계에서 실질적 가치 창출로 이어지도록 각 부처가 책임 있게 과제를 이행하는 것이 중요하다”고 말했다.

노용석 중소벤처기업부 차관은 “전체 제조기업의 99.6%를 차지하는 중소기업의 AI 전환은 대한민국 제조업의 AI 대전환을 위한 필수조건”이라며 “제조AI 전문기업이 창업·투자부터 글로벌 진출 기업으로 성장할 수 있도록 지원체계를 구축하겠다”고 말했다.