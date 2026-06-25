“윤리 조항 없이 법안 통과되지 않을 것”

[헤럴드경제=경예은 기자] 지난 1일 미국 상원 본회의 의사일정에 디지털자산 시장 구조 법인 ‘클래리티 법안’이 등재된 가운데, 도널드 트럼프 대통령 일가의 디지털자산 사업 관련 이해상충 논란이 핵심 쟁점이 될 수 있다는 분석이 제기됐다.

밀러 화이트하우스-레빈 솔라나 정책 연구소 최고경영자(CEO)는 23일 서울 강남 해시드라운지에서 열린 ‘대한민국 Digital G2를 향한 정책 심포지엄’에서 미국의 클래리티법에 대해 “현재 가상 큰 쟁점은 이른바 ‘윤리 조항’으로 불리는 내용”이라고 밝혔다.

그는 “도널드 트럼프 대통령과 그의 가족은 디지털자산 분야에 매우 적극적으로 관여했다”며 트럼프 밈코인과 월드 리퍼티 파이낸셜을 언급했다. 이어 “이런 상황을 두고 이해상충이나 잠재적 부패 가능성이 크다는 인식이 전반적으로 존재한다”며 “민주당은 윤리조항이 포함되지 않는다면 해당 법안에 찬성하지 않겠다는 입장”이라고 설명했다.

현재 상원 은행위를 통과한 클래리티법에는 민주당이 요구해온 이해상충 방지 조항이 최종 반영되지 않은 상태다. 다만 대통령을 포함한 행정부 인사의 암호화폐 토큰 발행·홍보를 제한하거나 주 법무장관이 법무부의 관련 규정 집행을 압박할 수 있는 방안이 협상 테이블에 오른 것으로 전해졌다. 레빈 CEO는 “어떤 형태로든 윤리 조항이 포함되지 않으면 법안은 통과되지 않을 것”이라고 말했다.

한편 이날 심포지엄에서 안도걸 더불어민주당 의원은 “디지털자산기본법은 숙성을 거쳐 하반기 국회에서 통과시킬 생각”이라고 말했다. 안 의원은 현재를 입법 ‘골든타임’이라고 강조하며 “민주당 입장에서는 여야 간 합의를 최대한 끌어내야 한다”면서도 “여의치 않을 경우 (민주당이) 과반을 확보한 만큼 원 구성을 결정할 수 있다”고 말했다.