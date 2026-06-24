[헤럴드경제=박혜림 기자] 이란 측 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 미국과 이란 간 종전 합의를 두고 “미국의 패배 선언”이라고 주장했다. 그는 파키스탄 중재로 마련된 종전 양해각서가 외부 압박의 결과가 아니라 이란의 저항이 만든 성과라고 강조했다.

24일 현지 매체 등에 따르면 갈리바프 의장은 이란 국영 방송으로 중계된 아제르바이잔 연설에서 이른바 ‘이슬라마바드 양해각서’에 대해 “압박과 강압에 의한 결과가 아니라 용감한 이란 국민이 보여준 저항과 권위의 산물”이라고 말했다.

그는 “그렇기 때문에 이슬라마바드 양해각서는 미국의 패배 선언이 됐다”고 주장했다. 이어 중동 안보는 역내 국가들이 직접 보장해야 한다며 외국 군대의 주둔은 안정이 아니라 불안정의 원인이 된다고 밝혔다.

갈리바프 의장은 외국 군대 철수를 이란의 전략적 목표로 제시했다. 그는 “역내 외국 군대의 주둔은 지속 가능한 안보를 만들지 못한다”며 “우리는 이들의 철수를 전략적 목표로 보고 있다”고 말했다.

레바논 문제도 함께 언급했다. 갈리바프 의장은 “레바논의 휴전은 이란의 휴전만큼 중요하며, 레바논 전쟁의 종식 역시 이란 전쟁의 종식만큼 중요하다”고 말했다.