[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 황정음이 신점을 통해 운을 확인했다.

24일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘점집마다 거절당한 내 점사 보는 날’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황정음은 한 무속인을 찾아 자신의 연애운과 재혼운에 대해 상담받았다.

무속인이 “조상에서 많이 어르고 만지는 자손이다. 지금 본인 옆에서 웬 할머니가 계속 만지며 너무 안타까워하고 있다”는 말을 하자 듣고 있던 황정음은 “사실 외할머니가 나를 키워주셨다. 내가 연기자로서 너무 잘 되기 시작할 때 돌아가셨다”며 참아왔던 눈물을 흘렸다. 무속인은 위로를 건네며 “할머니가 내가 도와주고 일으켜 주겠다고 하신다. 지금도 옆에 같이 앉아 계신다”고 전했다.

또 황정음을 향해 “천생 연예인 팔자”라며 “연예 일을 하지 않으면 몸이 아프거나 신병이 오듯 다른 형태의 힘듦이 찾아올 수 있다”고 말했다. 이에 황정음은 “관종으로 살았는데 어떻게 조용히 살겠냐”며 공감했다.

황정음은 재혼 가능성에 관해서 묻자 무속인은 “배우자감은 없다. 사람이 잘못 들어오면 본인 기운 다 뺏겨버리는 사주라서 그냥 내 기운을 갖고 사는 게 중요하다. 결혼 안 하고 자유롭게 연애하는 건 문제없다”고 답했다.

이에 황정음은 “내가 존경할 수 있으면 내 인연인 것 같다”며 이상형을 밝혔지만 무속인은 “없을 거다. 내 성에 차는 사람 만나는 게 쉽지도 않고 팔자가 남자의 덕으로 사는 사주가 아니라서 어렵다”고 전했다.