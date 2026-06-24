[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅이 “나는 히트곡을 가진 가수는 아니다”고 말해 눈길을 끌었다.

23일 임영웅은 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에서 산골 하우스의 주인장으로 나서 절친인 허경환, 현봉식, 조째즈와 함께 시간을 보냈다.

이날 임영웅은 게스트들과 함께 ‘재즈바 만들기’에 돌입했다.

조째즈의 주도 아래 목공 작업이 진행됐고 이 과정에서 임영웅은 남다른 목공 실력을 뽐냈다.

조째즈가 “목수 좀 해본 것 같다”고 하자 임영웅은 “이모부가 운영하시는 가구 공장에서 아르바이트했다. 고등학교 때도 하고 군대 가기 전에도 했다. 용돈 벌려도 다녔다”고 밝혔다.

조째즈와 현봉식은 임영웅이 다른 사람 말을 잘 들어주고 노래가 아닌 연기 분야에서도 열심히 하는 모습이 인상 깊었다고 했다.

그러자 임영웅은 “연기는 재밌다. 토크쇼는 자신 없다. 정해져 있지 않은 질문에 답하는 게 자신 없다”고 했다.

이어 공개된 예고편에서 임영웅은 “팬들이 나를 좋아해 주시지만 나는 히트곡을 가진 가수가 아니라고 생각한다”며 “형의 기분을 느껴보고 싶다”고 고백해 모두를 놀라게 했다.

한편 임영웅은 ‘다시 만날 수 있을까’, ‘우리들의 블루스’, ‘이제 나만 믿어요’, ‘별빛 같은 나의 사랑아’, ‘사랑은 늘 도망가’ 등 수많은 히트곡을 보유한 국민가수다. 특히 임영웅은 압도적인 티켓 파워와 꾸준한 활동으로 지난해 155억원에 달하는 수익을 올린 것으로 알려져 화제를 모았다.