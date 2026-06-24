“김민석과 평생 친구, 송영길과 평생 선후배” “연대할 생각 없어…홀로 서겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 박선원 더불어민주당 의원(인천 부평구을·초선)은 24일 “다가오는 총선과 대통령 선거에서 반드시 승리할 수 있는 민주당을 만들겠다” 8·17 전당대회에서 최고위원으로 출마하겠다고 밝혔다.

박 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “민주당원 전체의 최고위원이 되기 위해 이 자리에 섰다”며 “이제부터 저는 돌쇠가 되겠다. 앞에서 폼 잡는 사람이 아니라, 뒤에서 짐을 지는 사람이 되겠다”고 말했다.

또한 박 의원은 “국가정보원과 국회 국방위원회, 정보위원회에서 오랜 시간 국가 안보와 민주주의를 지켜온 사람으로서 누구보다 먼저 위기의 징후를 경고했다”며 “우리는 정권을 되찾는 데 성공했지만 민주당의 과제는 끝나지 않았다. 이제는 성공하는 정부를 만들어야 하고, 국민의 삶을 바꿔야 한다”고 했다.

그러면서 “최고위원이 돼 민주당을 더욱 강하게 만들겠다”며 “ 저 박선원은 민주당이 안보에도 강하고, 경제에도 강하고, 민생에도 강한 정당이 되도록 앞장서겠다”고 말했다. 박 의원은 국가정보원 제1차장 출신으로, 국회 정부위원회 간사와 ‘윤석열 정부 비상계엄’ 국정조사특위와 윤석열 대통령 탄핵소추위원단 위원 등을 역임했다.

이날 당대표직에서 사퇴하고 연임 도전을 공식화한 정청래 대표와 김민석 국무총리, 송영길 전 대표 등 당권주자와 관계를 묻자 “정 대표는 영입인재 4호로 들어왔을 때 수석 최고위원으로서 4시간씩 두 번 교육해 줬던 고마운 분”이라며 “김 총리하고는 평생 친구고, 송 전 대표는 평생 선후배 관계”라고 답했다.

이어 “누구하고 연대하겠다는 생각은 안 하고 있다”며 “저는 당 대표(후보)가 아니기 때문에 홀로 나서겠다”며 “지지자께서 그걸 원하는 거 같다. 연대하고 편 먹는 걸 좋아하지 않으시는 것 같다”고 거리를 뒀다.

최고위원으로서 역할을 놓고 “전반기 안보 상임위원회가 다 야당 국민의힘이었는데, 여당으로 가져와야 한다”며 “평화와 안보, 국방 외교 쪽을 책임지고 맡을 최고위원 한명이 필요하지 않나”라고 말했다. 또 “굳이 당내에서 경쟁하고 갈등할 부분이 아니다”라며 “단결해도 부족한데 갈등하거나 서로 상처 주는 언행을 하지 않도록 최대한 노력하겠다”고 했다.

‘조작기소’ 특검법을 놓고 “원 구성이 먼저”라며 “특검법은 발의해서 접수된 거 같은데 그 이후에 논의는 법사위를 중심으로 해서 여야 간 논의가 진행되지 않을까 싶다”고 말했다. 특검법에 공소취소권 부여에 관해서는 입장을 밝히지 않았다.

형사소송법 개정에 대해서도 “보완수사권은 폐지해야 한다는 데 대해서는 적어도 이재명 대통령부터 현재 김 총리, 정 대표까지 입장 차이는 없다고 본다”며 “원 구성이 되면 전문적인 법사위가 책임지고 이끌어가야 하지, 우리끼리 다툴 일은 아니다”고 덧붙였다.