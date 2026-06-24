친명계 “선장은 대통령…경쟁 안돼” 친청계선 “민주당호 선장은 정청래” 송영길 ‘3자구도 결선 단일화’ 피력

정청래(사진) 더불어민주당 대표가 24일 당대표직을 사퇴함에 따라 민주당은 본격적인 전당대회 준비 체제로 전환될 전망이다. 이런 가운데 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계가 공개 충돌하며 당권 경쟁이 본격화하는 양상이다.

강득구 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이번 지방선거 결과에 책임을 지고 차기 최고위원 선거에 출마하지 않는다”며 “민주당은 이재명 정부와 한배를 타고 있다. 배의 선장이 둘일 수 없다”고 밝혔다. 이어 “집권 여당 지도부는 대통령과 경쟁하는 정치를 하는 것이 아니라 대통령과 함께 성공하는 정치를 해야 한다”고 정 대표를 겨냥했다.

강 최고위원은 “다가오는 전당대회를 통해 선출될 새로운 지도부는 국민과 당원의 뜻을 담아, 그리고 그 뜻을 나침반으로 삼고 더 낮은 자세로, 그리고 더 유능함으로 이재명 정부와 긴밀히 호흡하며 이재명 정부의 국정 성공을 확실하게, 제대로 한 치의 오차도 없이 뒷받침해야 한다”고 강조했다.

또 “이것이 시대정신이고 이것이 시대요구이고 이것이 절박한 국민의 요구이고 당원들의 목소리”라고 덧붙였다. 이에 친청계 문정복 최고위원은 “이재명 대통령은 대한민국호의 선장이고 저희 민주당호의 선장은 정 대표”라고 맞받았다.

이런 가운데 정 대표의 전당대회 경쟁 후보군으로 꼽히는 송영길 의원은 최근 이 대통령과의 만찬 자리에서 ‘전당대회에서 3자 구도로 가서 김민석 국무총리와 단일화하는 방안을, 결선투표에서 표심이 모이는 결과를 만들어 내겠다’는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

박지원 의원은 이날 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’에서 송 의원과의 전날 통화에서 이같이 전해 들었다고 소개했다. 김해솔 기자