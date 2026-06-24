2년 연속 ‘가전 AS 부문’ 최고 입증

삼성전자서비스가 산업정책연구원이 발표한 2026 국가서비스대상 가전 AS부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다. 삼성전자서비스는 서비스 가치·고객 만족도 등에서 높은 평가를 받아 지난해에 이어 올해도 가전 AS 부문 최고 기업에 선정됐다고 강조했다.

산업통상부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 국가서비스대상은 산업계 전문가, 학계 평가위원 등으로 구성된 운영위원회가 고객 만족 선도 기업을 발굴해 시상하고 있다. 삼성전자서비스는 고객의 수요 변화에 맞춘 차별화된 서비스로 AS 산업 발전을 선도한 점을 높이 평가 받았다.

가전 구독 희망고객을 위해 도입한 ‘블루패스’ 서비스는 AI 사전 케어 알림·하나 더 서비스 등 차별화된 맞춤 관리를 제공하고 있다. ‘AI 사전 케어 알림’은 스마트싱스(SmartThings)에 연결된 제품의 상태를 AI로 분석해 이상 징후가 발견되면 고객에게 알린다. 전문 상담사가 AI 진단 내용 안내부터 출장서비스 접수까지 모든 과정을 지원한다.

삼성전자서비스는 서비스 대상 제품과 진단 범위를 확대해 에어컨·냉장고·세탁기·로봇청소기 등 11개 제품, 24개 증상에 대해 사전 알림을 제공하고 있다.‘하나 더 서비스’는 엔지니어가 구독 방문 케어 서비스를 제공할 때 에어컨·세탁기·TV 등 고객이 사용 중인 다른 삼성전자 제품 1대를 추가로 무상 점검해준다. 김현일 기자