[헤럴드경제=문영규 기자] 경기 평택시에서 술에 취해 길거리에서 주한미군 2명을 폭행한 30대 미국인이 경찰에 검거됐다.

경기 평택경찰서는 미군 2명을 폭행한 혐의(폭행)로 미국 국적의 30대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 23일 연합뉴스가 전했다.

A씨는 지난 21일 오전 6시께 평택시 신장동의 노상에서 술에 취한 채 주한 미군 소속 20대 남성 2명을 1차례씩 주먹으로 폭행한 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

이번 사건은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 범행 장면이 확산하면서 관심을 모으기도 했다.

영상을 보면 거구의 피의자가 검은색 옷을 입은 남성을 향해 발길질을 하고 얼굴을 가격했다.

이어 피의자가 옆에 있던 외국인 여성을 붙잡으려 하자 푸른색 셔츠를 입은 다른 한 남성이 이를 제지했고 피의자는 그를 주먹으로 가격했다. 이 남성은 쓰러진 채 한동안 일어나지 못했다.

A씨는 피해자들과 알지 못하는 사이로 당시 노상에서 마주친 피해자들이 자신을 무시하고 욕설을 해 화가 나서 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

그는 미국 국적을 보유한 상태에서 장기간 한국에서 거주해왔던 것으로 확인됐다.

경찰은 피의자와 피해자들을 대상으로 자세한 사건 경위를 조사 중인 것으로 알려졌다.