[헤럴드경제=박종일 선임기자]사단법인 희망을나누는사람들이 18일 제주시청과 ‘디딤씨앗 장학금’ 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이날 전달식에는 (사)희망을나누는사람들 고숙희 지부장, 제주시장 김완근, 장학생 등 20여명이 참석했다.

이번 전달식을 통해 (사)희망을나누는사람들은 제주시가 추천한 취약계층 아동 15명에게 2년 동안 매월 5만원, 총 1800만원의 디딤씨앗통장 장학금을 지원하기로 했다. 또, 취약계층 아동 3명에게 교육용 컴퓨터도 전달했다.

디딤씨앗통장은 저소득층 아동의 통장에 아동이나 후원자가 월별 일정 금액을 저축하면, 지자체(국비 포함)

가 최대 10만원까지 1:2 매칭 보조금을 추가 적립하는 사업이다. 지원 대상은 만 18세 미만의 아동복지시설

(아동양육시설, 공동생활가정) 보호아동, 가정위탁아동 등이다. 적립금은 만 18세 이후 학자금, 취업훈련비용,

주거마련 등 자립을 위한 용도로 사용할 수 있다.

고숙희 (사)희망을나누는사람들 지부장은 “오늘 이 자리가 학생들에게 새로운 꿈을 갖고 미래를 향해 도약하게되는 디딤돌이 되길 바란다”고 소감을 말했다.

김완근 제주시장은 “어려운 아동과 청소년을 위해 큰 관심과 후원을 해주신 희망을나누는사람들과 후원자분께 진심으로 감사드린다”며“아이들이 마음껏 꿈을 펼치고 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

(사)희망을나누는사람들은 2007년 설립된 사회공익법인 및 교육·복지 후원기관이다. 가정환경의 어려움으로 꿈과 희망을 펼치지 못하는 취약계층 아동 및 청소년이 교육 기회를 잃지 않도록 장학사업, 문화체험지원사업 등 적극적인 지원과 후원을 실천하고 있다.