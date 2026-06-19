중동 재건 협력수요 선점 ‘인프라 협력 TF’ 가동 美 강제노동 301조 대응…기업 불이익 차단 총력 제조·건설·농림 부진업종·청년층 고용회복 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 19일 “범정부 차원에서 포스트 중동 대외경제정책을 본격화하겠다”며 “중동 재건 협력 수요를 선점하고 공급망 회복력을 강화하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 대외경제장관회의를 주재하고 “미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 합의는 우리에게 새로운 도전인 동시에 기회와 과제를 안겨주고 있다”며 이같이 말했다.

정부는 이번 중동 사태를 에너지·물류·공급망 안정이 우리 경제에 미치는 영향을 재확인한 계기이자 경제 체질 강화와 공급망 회복력 확보의 중요성을 일깨운 전환점으로 평가했다. 이에 따라 중동 국가들의 재건과 경제 체질 개선 과정에서 발생할 협력 수요를 선점하고 공급망 리스크에 대응하기 위한 정책을 본격 추진하기로 했다.

정부는 관계부처와 정책금융기관, 유관기관이 참여하는 ‘중동 인프라 협력 실무 TF’를 중심으로 핵심 프로젝트를 발굴하고 고위급 현지 파견 등을 통해 정부 간(G2G) 협력을 강화할 계획이다.

하반기 중 범부처 공급망 조기경보시스템(EWS)을 시범 운영하고 경제안보 품목 관리체계 개편도 추진한다. 몽골과의 포괄적경제동반자협정(CEPA), 한·중 FTA 서비스·투자 후속 협상 등을 통해 공급망 안정과 시장 다변화를 추진하는 한편, 모로코 등 신흥시장과의 통상 네트워크도 확대할 방침이다.

이날 회의에서는 미국 정부가 지난 2일 발표한 강제노동 관련 무역법 301조 조사 결과에 대한 대응 방안도 논의됐다.

정부는 범정부 대응체계를 통해 우리 측 노력과 한미 협력 성과를 적극 설명하고, 과잉생산 관련 301조 조사 등을 종합적으로 고려해 기존 한미 관세합의에 부합하는 방향으로 대응할 계획이다.

구 부총리는 “우리 정부는 기존 합의한 양국 간 이익균형을 유지하면서 주요국 대비 불리한 결과가 도출되지 않도록 철저히 대응하겠다”며 “대미 통상 현안 전반에 대한 차질 없는 대응을 통해 우리 기업들이 불이익을 받지 않도록 빈틈없이 대처해 나가겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 최근 고용 상황과 민생 대책을 점검했다.

그는 “중동전쟁 종전 양해각서(MOU) 체결 소식 이후 국제유가가 하락하는 등 대외 불확실성이 완화되는 모습을 보이고 있지만 고용 둔화와 물가 상승, 환율·금리 변동 등 중동전쟁의 영향이 여전히 지속되고 있다”며 “정부는 민생 부담 경감을 위해 총력을 다하겠다”고 했다.

특히 제조·건설·농림 등 부진 업종과 청년층 등 취약 부문에 대한 분석을 토대로 ‘청년일자리 회복방안’(가칭)을 비롯한 부문별 대응방안을 순차적으로 발표하겠다고 밝혔다.

기존 청년뉴딜 과제를 신속히 집행하는 한편 에이전틱 인공지능(AI) 등 첨단 분야 교육과 구직 역량 강화를 연계해 청년 일자리 창출을 지원한다는 계획이다.

이와 함께 정부는 생활밀착 서비스 개선, 마리나 산업 활성화, 지역신용보증 지원체계 개편 등 민생·지역경제 대책도 추진하기로 했다. 구 부총리는 “종전 이후 우리 경제에 드리웠던 먹구름이 빠르게 걷히도록 초혁신경제와 구조혁신을 가속화해 우리 경제의 경쟁력을 높여 가겠다”고 말했다.