이번 주말 미국산 112만개 대형마트 공급 계란값 상승세에 수입 확대…할당관세도 2배로

[헤럴드경제=김선국 기자] 계란 가격이 오름세를 이어가자 정부가 미국·태국산 신선란 2112만개를 수입해 시장에 공급한다. 이번 주말부터 미국산 계란 112만개가 대형마트에 풀리며, 계란 가공품 할당관세 물량도 두 배로 늘린다.

농림축산식품부는 19일 계란 수급 안정을 위해 7월까지 미국산·태국산 신선란 약 2112만개를 순차적으로 공급할 계획이라고 밝혔다.

정부는 매주 448만개 이상을 들여와 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 슈퍼와 제과점 등 자영업자에게도 공급할 예정이다. 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개가 순차적으로 공급된다.

계란 가공품 수입도 확대한다. 정부는 계란 가공품 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지 연장하고, 적용 물량도 4000t에서 8000t으로 늘릴 방침이다.

정부가 수입 확대에 나선 것은 계란 생산 감소로 가격 상승세가 이어지고 있기 때문이다. 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 산란계 살처분이 이뤄졌고, 사육밀도 개선 정책까지 겹치면서 공급이 줄었다.

실제 계란 산지가격은 30구 기준 XL 특란이 6월 중순 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해 같은 기간보다 8.5% 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 상승한 상태다.

농식품부는 올해 들어 현재까지 미국산 674만개, 태국산 337만개 등 총 1011만개의 신선란을 수입해 공급했다. 여기에 추가 물량을 투입해 가격 상승 압력을 완화한다는 계획이다.

다만 생산 기반은 점차 회복되는 모습이다. 이달 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 늘었다. 1~5월 병아리 입식도 전년 대비 12.8% 증가했다.

이에 따라 일일 계란 생산량은 이달 4705만개에서 7월 4900만개 수준까지 늘어날 것으로 전망된다. 8월에는 4952만개, 9월에는 5000만개에 이를 것으로 예상된다.

농식품부는 산란계 사육 마릿수가 회복되면서 하반기 생산량 증가가 예상되지만, 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지는 시간이 필요하다고 보고 있다.

특히 여름철 폭염에 따른 수급 불안 가능성도 남아 있는 만큼 추가 수입 확대 방안도 검토 중이다.

이재식 농식품부 축산정책관은 “국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있고 계란 생산도 점차 회복되고 있다”며 “국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편 소비자 물가 안정을 위해 필요한 조치를 추진하겠다”고 말했다.