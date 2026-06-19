남아공 주전 미드필더 2명 한국전 출전 정지 첫 경기 승리 한국, 32강행 청신호 켜졌다

2026 북중미 월드컵 A조 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 무승부를 기록, 같은 조에 속한 한국 대표팀의 32강 진출에 유리한 국면이 펼쳐졌다.

체코와 남아공은 19일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 A조 조별리그 2차전에서 1-1로 비겼다.

선제골은 체코의 몫이었다. 전반 6분 아담 홀로제크의 패스를 받은 알렉산드르 소이카가 페널티지역 안으로 공을 연결했고, 이를 미드필더 미할 사딜레크가 왼발 슈팅으로 마무리하며 골망을 흔들었다.

이후 체코는 전반 남은 시간 동안 꾸준히 남아공 골문을 위협했지만 추가 득점에는 실패했다. 오히려 남아공이 점유율을 높이며 경기 주도권을 가져가기 시작했다.

후반전 들어 남아공은 공격수 이크람 레이너스를 빼고 에비던스 막고파를 투입하는 승부수를 띄웠다. 그러던중 후반 36분 남아공 공격수 나펠로 마세코가 페털티 지역 안에서의 슈팅이 체코 미드필더 파벨 슐츠의 손에 맞으면서 페널티킥이 선언됐다. 주어진 페널티킥을 미드필더 테보호 모코에나가 성공시키며 경기의 균형을 맞췄다.

이후 양 팀은 결승골을 노리며 공세를 펼쳤지만 추가 득점은 나오지 않았고, 경기는 무승부로 마무리됐다.

이날 무승부로 체코와 남아공은 승점을 각각 1점씩 추가하는 데 그쳤다. 골득실에서 밀린 남아공은 A조 최하위에 머물렀고, 체코는 3위를 유지했다.

양팀이 비기면서 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거둔 한국의 32강 가능성도 높아졌다. 1차전까지 조 1위는 남아공에 2-0으로 승리한 홈그라운드 멕시코다. 한국은 조 2위를 달리고 있다. 32강은 12개조 각 1위와 2위, 그리고 성적순으로 각조 3위팀이 진출한다.

한국 대표팀은 오는 25일 조별리그 3차전에서 남아공을 상대한다. 남아공은 남아공은 주전 미드필더 2명이 경고 누적과 출장 정지 처분으로 이 경기에 나서지 못한다. 이 덕에 한국으로선 중원이 흔들린 남아공을 상대할 수 있게 됐다.

남아공의 주전 미드필더 모코에나는 이날 경기 후반 PK 골을 성공시켰지만, 앞서 전반 33분 거친 태클로 옐로카드를 받으면서 경고누적으로 다음 경기인 한국전 출전 정지 처분을 받았다. 그는 A매치 50경기에 출전해 9골을 기록한 주력 선발자원이다.

앞서 남아공은 지난 12일 멕시코와 1차전에서는 또 다른 주력 미드필더 템바 즈와네도 1차전에서 거친 파울로 3경기 출장 정지를 받으면서 한국 전에 나설 수 없게 된 상황이다.

조용직·서상혁 기자