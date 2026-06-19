‘SOL트래블 체크’ 기반 혜택 제공 인증비 지원 대학 142개로 확대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행은 대학생 대상 국제학생증인 ‘신한 ISIC 국제학생증’ 발급 건수가 올 상반기 1만장을 돌파했다고 19일 밝혔다.

ISIC 국제학생증은 전 세계 113개국에서 통용되는 국제 학생증으로, 유학·어학연수·교환학생·해외여행 시 학생 신분을 인증할 수 있으며 15만여개의 글로벌 할인 혜택을 제공한다.

신한은행은 대학 생활 플랫폼 ‘헤이영캠퍼스’를 기반으로 대학생 고객 접점을 확대하고 있다. 신한 슈퍼SOL을 통한 비대면 발급과 대학 내 즉시발급 영업점을 운영하며 국제학생증 발급 편의성을 높였다. 올해 상반기에는 인증비 지원 대학을 142개교로 확대해 학생들의 발급 부담도 줄였다.

‘신한 ISIC 국제학생증’은 여행 특화 상품인 ‘SOL트래블 체크카드’ 기반으로 발급된다. 해외여행과 교환학생 수요가 커지면서 국제학생증과 해외결제 기능을 결합한 상품에 대한 관심도 높아지는 추세다. 이에 국제학생증 혜택과 함께 환율 우대, 해외 결제 수수료 및 해외 ATM 인출 수수료 면제 혜택도 제공한다.

발급은 신한 슈퍼SOL에서 비대면으로 신청할 수 있으며, 한양대학교지점 등 전국 9개 대학 영업점과 출장소에서는 방문 즉시 발급이 가능하다.

신한은행 관계자는 “이번 1만장 돌파는 대학생 고객 접점 확대와 비대면 발급 편의성 강화의 결과”라며 “앞으로도 대학생 고객의 금융생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 신한은행은 대학 생활 플랫폼 ‘헤이영캠퍼스’를 통해 모바일 학생증, 전자출결, 학사 공지 등 대학 생활 전반에 필요한 서비스를 제공하고 있다.