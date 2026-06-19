[헤럴드경제=민성기 기자] 축구 국가대표 출신 박주호 해설위원이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 한국이 멕시코에 3-2로 승리할 것으로 예상했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

박 위원은 18일 자신의 유튜브 채널 ‘캡틴 파주호’에서 “멕시코가 중원에서 볼을 돌릴 때 압박을 잘 못한다. 남아공이 계속 풀어 나온다. 근데 우리는 중원에서 황인범하고 볼을 계속 받는다. 그러면 우리한테 더 유리한 상황이 많이 만들어진다”며 멕시코의 전력을 분석했다.

이어 “볼을 전개할 수 있는 시간을 꽤 많이 준다. 그 시간에 멕시코가 압박을 안 하고 놔둔다”라며 “그래서 오히려 경기가 원하는 대로 흘러갈 수 있겠다는 생각을 했다”라고 덧붙였다.

그러면서 그는 멕시코가 남아공전에서 인상적인 경기력을 보여주지 못했기에 한국이 3-2로 이길 것으로 예상했다.

멕시코와 한국은 모두 조별리그 첫 경기를 승리로 장식했다. 멕시코는 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾었고, 한국은 체코와의 1차전에서 접전 끝에 2-1 역전승을 거뒀다.

앞서 박 위원은 앞서 체코전에서도 한국이 2-1로 이길 것으로 예상했다. 당시 한국이 선제골을 실점한 후 황인범의 동점골과 오현규의 역전골에 힘입어 경기를 뒤집고 승리하면서 스코어를 맞추는데 성공했다.