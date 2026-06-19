브로스 남아공 감독 “한국, 건전지 끼운 듯 90분 내내 뛰어다녀” 한국전 앞두고 주전 미드필더 2명 이탈 악재

[헤럴드경제=서상혁 기자] 휴고 브로스 남아프리카공화국(남아공) 2026 북중미 월드컵 대표팀 감독이 한국과의 조별리그 최종전을 앞두고 “치열하면서도 힘든 경기가 될 것”이라고 전망했다.

19일 연합뉴스에 따르면 브로스 감독은 이날 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 월드컵 조별리그 2차전이 종료된 후 기자회견에서 “한국은 멕시코와 체코의 사이쯤 있는 팀으로, 굉장히 규율이 잘 잡혀있다”고 평가했다.

그러면서 “또 한번 힘든 경기가 될 텐데, 다른 식으로 어려울 것 같다”며 “오늘은 체코의 피지컬 때문에 힘들었다면, 한국은 조직적인 규율로 맞서야 하기 때문”이라고 했다.

브로스 감독은 특히 한국 대표팀을 “그들은 건전지를 끼운 것처럼 달리기 시작해 90분 내내 뛰어다녀서 그런 면에서 쉽지 않을 것 같다”라며 치켜세웠다.

다만 브로스 감독은 요주의 선수를 꼽아달라는 질문에는 구체적 답변을 피했다.

이날 남아공은 체코와의 경기에서 1-1로 비겼다. 전반 6분 체코에 선제골을 내줬으나, 후반 페널티킥을 성공시키며 극적 무승부에 성공했다.

한국과 남아공의 경기는 오는 25일 멕시코 몬테레이에서 열린다.

남아공이 토너먼트 진출 희망을 이어가기 위해서는 한국전 승리가 필요하다. 반대로 한국 역시 이날 멕시코전에서 패할 경우 남아공과의 최종전에서 반드시 승리해야 다음 라운드 진출 가능성을 높일 수 있다.

다만 남아공은 핵심 전력의 공백이라는 악재를 안고 한국전을 치르게 됐다.

주전 미드필더 템바 즈와네는 멕시코와의 1차전에서 거친 태클로 퇴장당해 3경기 출장 정지 징계를 받았다. 여기에 또 다른 핵심 미드필더 테보호 모코에나도 이날 체코전에서 경고를 받아 한국전에 출전할 수 없게 됐다. 주력 선수 2명이 한 번에 이탈하게 된 셈이어서 한국의 우세를 점치는 분석이 나오고 있다.