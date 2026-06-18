가산세 부담 줄이는 ‘세금든든케어’ 발표…세무 컨설팅·신고 일정 안내 청년 푸드테크 스타트업 만나 “세정 지원 강화”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 국세청이 청년 창업자들의 가산세를 검증해주는 서비스를 실시한다. 또 전국에 있는 스타트업 원스톱 지원센터와 연계해 세금교실을 운영하는 등 청년 창업자를 위한 전방위 세정 지원에 나선다.

임광현 국세청장은 18일 서울 강동구 서울먹거리창업센터에서 푸드테크 스타트업 청년 창업자와 간담회를 하고 이 같은 내용을 담은 세정지원 제도인 ‘스타트업 세금든든케어’를 발표했다.

임 청장은 “푸드테크 분야는 국민의 일상과 가장 가까운 산업으로, 청년 창업자 특유의 창의성, 디지털 역량은 푸드테크 산업의 혁신을 이끌고 K-푸드를 전 세계로 확산시키는 중요한 원동력이 될 것”이라고 했다.

또 “국세청도 이러한 변화에 맞춰 청년 창업자가 성장에 집중할 수 있도록 세정 측면의 지원을 강화하겠다”고 덧붙였다.

국세청에 따르면 스타트업 세금든든케어는 신규 사업자의 세무 관련 부담 경감 등 청년 창업자를 전방위적으로 지원하는 원스톱 서비스다.

지원 대상은 15세 이상 34세 이하로, 창업하고 2년이 지나기 전 사업자다.

국세청은 일단 청년 창업자가 종합소득세를 신고하면서 공제·감면을 적정하게 신고했는지 검증해 준다.

공제·감면은 요건이 복잡해 잘못 신고하는 경우가 많은데, 수정 신고할 부분을 안내해 가산세를 최소화하도록 도와준다.

대상은 수입금액(제조업 1억5천만원 미만, 농·임·어업 3억원 미만)이 적어 영세한 창업자다. 유흥주점 등 소비성 서비스업이나 부동산 임대업, 전문직 업종은 제외된다.

국세청은 전국 17개소에 있는 ‘스타트업 원스톱 지원센터’와 협력해 세금 교실을 운영한다. 이 교육을 이수한 기업에는 공제·감면 컨설팅을 우선으로 해준다.

복잡한 세무 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 사업자등록증을 발급할 때 QR코드가 포함된 시각화 자료도 제공한다.

부가세 등 주요 신고 일정 체크리스트와 신규사업자 모두에게 유용한 기초세법, 실무교육 등 온·오프라인 납세자세법교실 일정을 제공한다.

최초 사업자등록 후 1∼2년 미만 신규사업자에게 안내가 없어 놓치기 쉬운 원천세 등 신고 일정 문자메시지도 발송한다.

임 청장은 이 밖에 청년들이 창업 단계부터 성장·폐업·재기 등 모든 사업 주기에 필요한 다양한 세정 지원 정책을 확대해 시행하고 있다고 소개했다.

청년대표로 참석한 노마드크라운 윤현홍 대표는 “청년 창업자들은 창업 초기에 세무 지식 및 경험 부족, 행정업무 부담 등 사업 운영에서 어려움을 겪게 되는데, 국세청의 세정 지원 정책은 사업의 안정적인 성장에 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

강정문 서울먹거리창업센터장은 “국세청의 청년 맞춤형 세정 지원 정책은 푸드테크와 그린바이오 분야 등에서 창업을 꿈꾸며 글로벌 무대로 향해 달리는 우리 청년 창업자들에게 가장 든든한 지원군이 될 것”이라고 했다.

국세청은 “창업은 더 이상 한 개인의 외로운 노력만으로 완성되는 일이 아니기에 앞으로도 청년 창업자가 혁신과 성장에 집중할 수 있도록 다양한 세정 지원 정책을 지속해 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.