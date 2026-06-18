DIP 금융 1,000억원 에스크로 계좌에 예치 금융의 사회적 책임 위한 실질적 지원 결단

[헤럴드경제=홍태화 기자] 메리츠금융그룹은 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP 금융) 1000억원을 제공하기로 하고, 19일 오전까지 에스크로 계좌에 예치한다고 밝혔다. 이 자금은 MBK파트너스와 김병주 회장의 보증이 적법하고 유효하다는 것이 확인되면 즉시 집행된다.

메리츠는 이와 함께 홈플러스 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정에도 적극 협조해 홈플러스가 추가로 운영자금을 확보할 수 있는 발판을 마련해줄 계획이다.

메리츠금융그룹은 18일 이사회를 개최하고 홈플러스의 기업회생 절차 지원을 위한 실제 자금 집행을 최종 승인했다. 다만 이사회 논의 결과, 최근 홈플러스 추가 자금 집행에 대해 주주들이 집단소송을 예고하는 등 항의가 거세고 개정된 상법하에서 주주충실의무 등 법률적인 제약이 있는 만큼 MBK와 김병주 회장의 보증이 필요하다는 입장이다.

메리츠금융그룹은 “금융기관으로서 홈플러스 회생의 사회적 책임을 다하기 위해 실질적인 지원방안을 제안했다”며 “조속한 자금 집행이 실행되기를 기대한다”고 말했다.

또 “MBK파트너스가 홈플러스 대주주이자 경영책임자로서 무한책임을 다해 1000억원을 추가 지원하고 홈플러스를 살리기 위한 실제 지원에 하루빨리 동참할 것”을 촉구했다.

시장에서는 홈플러스 회생계획에 필요한 자금을 2000억원가량으로 보고 있다. 홈플러스는 이날 보도자료를 통해 이달 말 하림그룹 계열 NS쇼핑으로 매각되는 홈플러스익스프레스가 인수사의 지급보증으로 상품 공급이 정상화된 이후 매출이 빠르게 회복되고 있다고 밝혔다. 지난 8일부터 17일까지 익스프레스의 매출은 전월 동기 대비 48% 증가했으며, 이는 회생 절차 개시 후 실적 부진이 일시적인 상품 공급 차질에 기인한 것임을 보여준다는 설명이다.