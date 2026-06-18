조달원 다변화로 유동성 대응능력 제고 원화 공모채 대비 조달비용 절감

[헤럴드경제=유혜림 기자] MG캐피탈이 외화 사모 변동금리부 채권 5000만달러를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 채권발행은 창사 이래 최초의 외화 조달로 2년 만기 단일 트렌치(tranche)로 구성됐다. 금리는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다.

이번 발행은 MG캐피탈의 첫 외화 조달 사례다. 주관사는 KDB Asia가 맡았으며, 한국산업은행이 보증사로 참여했다.

MG캐피탈은 이번 외화 조달을 통해 자금조달원을 다변화하고 유동성 대응 능력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 여신전문금융회사인 캐피탈사는 은행과 달리 수신 기능이 없어 채권 발행 등 시장성 자금을 통해 영업자금을 조달하기 때문이다.

이에 최근 국내 채권시장 금리 부담이 커지는 상황에서 원화 공모채 대비 낮은 금리로 자금을 확보해 조달 비용 절감 효과도 거둘 것으로 전망된다.

한편, MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회에 인수된 이후 자산 성장세를 이어오고 있다. 이번에 조달한 5000만달러는 영업자금으로 활용해 성장 기반을 확대할 계획이다.

MG캐피탈 관계자는 “이번 채권발행은 자금조달원을 다변화시키면서 국내 신용평가사와 기관투자자에게 긍정적 신호를 보낸 것”이라며 “향후 안정적인 자금조달 체계를 구축하는데 더욱 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.