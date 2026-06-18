18일부터 패션 150여 스타일·생활용품 116종 할인 윈드브레이커·리넨 팬츠·파자마 최대 33% 혜택 ‘자주 에어’ 침구류 매출 전년 대비 231% 증가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)가 본격적인 여름 시즌을 맞아 패션과 생활용품 시즌오프 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 행사에서는 남녀 의류를 비롯해 침구, 욕실용품, 아웃도어용품, 홈데코, 주방용품 등 다양한 카테고리 상품을 최대 50% 할인가에 선보인다.

패션 카테고리에서는 윈드브레이커, 데님 재킷, 리넨 팬츠 등 간절기부터 한여름까지 활용 가능한 상품 150여 스타일을 최대 33% 할인한다. 여름철 착용감을 고려한 소재의 상품을 중심으로 행사를 구성했다.

자주의 대표 품목인 파자마도 할인 대상에 포함됐다. 시어서커, 60수 코튼, 퀵드라이 등 여름철 활용도가 높은 소재의 파자마 세트를 할인가에 판매한다.

여름 상품군인 ‘자주 에어’ 관련 제품도 행사에 포함됐다. 자주 에어는 흡습속건, 접촉냉감 기능성 원단 등을 활용한 여름용 상품군이다. 언더웨어 제품군은 메쉬와 냉감 소재 등을 적용해 땀 흡수와 건조, 착용감을 높인 것이 특징이다.

리빙 제품군에서는 침구와 패브릭 제품을 비롯해 여름철 교체 수요가 있는 생활용품 116종을 최대 50% 할인한다. 자주 에어 침구, 패드, 쿠션 등 패브릭 제품은 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

자주에 따르면 올해 자주 에어 시리즈 중 침구류 매출은 전년 동기 대비 231% 증가했다. 최근 이정현과의 협업 콘텐츠 영상에 자주 에어 침구·패드·쿠션 등이 공개되며 관련 상품군에 대한 관심도 이어지고 있다는 설명이다.

장마철을 앞두고 자동 암막 장우산, 3단 접이 경량 우·양산, 오버핏 우의 등도 행사 상품에 포함됐다. 야외활동용 간편 손잡이 캠핑접시와 캠핑볼, 소형 고속충전 보조배터리, 세면타월, 욕실매트, 논스틱 프라이팬, 궁중팬, 스텐 냄비 등 생활용품도 할인 판매한다.

자주 관계자는 “본격적인 무더위를 앞두고 고객들이 여름 패션과 생활용품을 보다 합리적으로 준비할 수 있도록 시즌오프 행사를 기획했다”며 “자주 대표 상품들을 특별한 혜택으로 만나볼 수 있을 것”이라고 말했다.