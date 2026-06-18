“나보다 더 좋은 선수 우리 팀에 많아” “멕시코 강한 압박·빠른 전환 잘 준비”

[헤럴드경제=조용직 기자] 체코전 황금의 칩슛으로 한국의 역전승을 이끈 황인범(페예노르트)이 오는 19일 2차전 상대인 멕시코의 경계에 반응했다.

멕시코는 한국의 최대 강점을 중원이라고 판단하고 있다. 또한 그 핵심을 황인범으로 지목하고 최대의 경계 대상으로 삼고 있다.

이런 상황에 대해 황인범은 멕시코와의 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 하루 앞둔 18일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 “그런 평가가 내려지는 건 선수로서 감사드린다. 나를 많이 신경 써주면 좋겠다”면서 “내일 경기에서 나한테 신경을 많이 쓴다면 나보다 더 좋은 선수들이 우리 팀에 많으니 그들에게 기회가 갈 것”이라고 말했다.

황인범은 지난 12일 2026 북중미 월드컵 체코와의 첫 경기에서 1골 1도움의 맹활약을 펼쳤다. 이 경기로 국내는 물론 세계 팬들과 관계자들의 시선을 한몸에 사로잡았다. 특히 공을 건네받은 뒤 문전에서 한번 방향을 틀고 발등으로 걷어올리며 수비수와 골키퍼를 따돌린 칩슛은 기술적으로 매우 높은 평가를 받고 있다.

황인범은 이날 회견에서 “첫 경기 역전승 결과를 빨리 잊으려고 했다. 내일 두 번째 경기 좋은 모습으로 좋은 결과까지 가져올 수 있을 거라 생각한다”며 “얼마나 팀으로서 준비한 만큼의 경기력을 보여줄 수 있느냐가 중요하다. 공격수들이 찬스를 살려줄 거라는 믿음이 있다”고 자신감을 보였다.

황인범은 또 “체코와 멕시코는 전혀 다른 특성을 가진 팀이다. 준비 과정은 달랐지만, 두 경기 다 중요한 경기라는 건 변함이 없다”면서 “멕시코는 압박이 좋다. 팀으로서 이를 얼마나 잘 벗겨내느냐가 중요할 것 같다. 전환 속도도 굉장히 빠르다. 그런 부분도 중점적으로 잘 준비했다”고 말했다.

스리백 수비라인의 핵심인 김민재(뮌헨)에 대해서는 “내일 경기에서도 민재가 중심을 잘 잡아주기를 바란다”면서 “민재뿐 아니라 모든 선수를 믿고 있다”고 했다.

멕시코에는 과거 황인범과 페예노르트에서 잠시 한솥밥을 먹은 산티아고 히메네스가 뛴다. 황인범은 “산티아고는 좋은 스트라이커다. 그가 명문 구단 AC밀란(이탈리아)으로 이적하면서 길게 함께하지 못한 게 아쉬웠다”며 “산티아고의 어떤 점들을 주의해야 하는지는 우리 선수들에게 가볍게 얘기해야 할 것 같다”고 말했다.

한국과 멕시코의 북중미 월드컵 조별리그 2차전은 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 열린다.