“투표시간 연장 결정도 뒤늦게 보고 비상상황 보고·대응 체계 미작동”

[헤럴드경제=전새날 기자] 6·3 지방선거 당시 중앙선거관리위원회가 투표용지 부족 사태를 언론 보도를 통해 처음 인지한 것으로 조사됐다.

17일 연합뉴스에 따르면 ‘투표용지 부족 사태 진상규명위원회’의 조현욱 진상규명위원장은 이날 중앙선관위 과천청사에서 진상규명위 6차 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “비상 상황에 대한 신속한 보고·대응 체계가 미작동한 것으로 드러났다”며 이같이 밝혔다.

조 위원장은 “중앙선관위는 투표용지 부족 사태를 서울시선관위로부터 보고 받은 게 아니고 언론 보도를 통해 알게 됐다”며 “그와 동시에 중앙선관위원장은 중앙선관위 상임위원과 사무총장 등으로부터 보고받았다”고 설명했다.

이어 “중앙선관위는 선거일 오후 8시 8분 무렵 투표용지 부족 사안을 인지하고 투표용지 발급기를 통한 발급 등도 검토했다”면서도 “그러나 이미 너무 늦어서 사태에 대한 적절한 대처가 되지 않았다”고 전했다.

투표 중단 사태가 발생했던 일부 투표소에서 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 사실도 중앙선관위에 뒤늦게 보고된 것으로 파악됐다.

조 위원장은 “노태악 당시 중앙선관위원장은 오후 10시 연장 결정에 대해서 사전 보고를 받지 못했다”며 “이는 서울시선관위 상임위원과 사무차장, 선거과장 등이 결정한 것으로 보인다”고 전했다.

또 투표용지 부족 사태를 초래한 ‘50% 축소 인쇄 지침’ 역시 노 전 중앙선관위원장이 사전에 보고받지 못한 것으로 나타났다.

조 위원장은 “중앙선관위원장은 선거일 투표용지 인쇄 매수 축소에 대해 지침 시행 전에 보고 받은 바가 없다고 회신했다”며 “(중앙선관위) 상임위원은 보고받았으며 해당 지침은 사무총장이 전결 처리했다”고 부연했다.